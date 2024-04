Ucrania pide ayuda militar de forma urgente a la OTAN

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, resaltó, la necesidad inmediata de tener armas occidentales para defenderse contra las fuerzas rusas. Hizo este pedido durante una reunión especial, a la que fue invitado, de los líderes de la OTAN en Bruselas para conmemorar sus 75º aniversario,

El aniversario de la alianza militar se produce en un momento en el que la OTAN, que ahora está formada por 32 países, evalúa un plan para proporcionar a los ucranianos un apoyo militar a largo plazo más predecible. Sin embargo, ante el aumento de los ataques aéreos rusos, Kuleba aseguró que Ucrania necesita desesperadamente más sistemas de misiles 'Patriot'.

"Salvar vidas ucranianas, salvar la economía ucraniana y salvar ciudades ucranianas depende de la disponibilidad de 'Patriots' y otros sistemas de defensa aérea en Ucrania", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. "Pero proporcionar 'Patriots' depende de los aliados, que tienen muchos de ellos", agregó.

"No quería estropear la fiesta de cumpleaños de la OTAN, pero me he sentido obligado a lanzar un mensaje aleccionador en nombre de los ucranianos sobre la situación de los ataques aéreos de Rusia contra mi país. Unas acciones que destruyen nuestro sistema energético y nuestra economía, que matan a civiles", declaró el ministro.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania agradeció a los aliados que hayan acordado empezar a identificar las reservas de baterías de misiles 'Patriot' que podrían enviarse a Ucrania. El 'Patriot' "es el único sistema que intercepta, eficazmente, misiles balísticos", afirmó.