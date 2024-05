Ex abogado de Trump reconoce en un juicio que mintió por él

Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, reconoció haber mentido por su ex jefe y haber ejercido la intimidación, al rendir testimonio en el juicio en Nueva York contra el ex mandatario. Cohen es interrogado por la Fiscalía sobre los pagos a Stormy Daniels, una actriz retirada de cine porno, que fueron disfrazados de gastos legales y que han sentado al ex presidente en el banquillo de los acusados.

Después del interrogatorio a Daniels la semana pasada, Cohen es el testigo más importante de la Fiscalía, que intenta demostrar que el expresidente falsificó registros contables para ocultar un pago a la exactriz en plena recta final de las elecciones de 2016.

En la audiencia de hoy, la fiscal Susan Hoffinger preguntó a Cohen si alguna vez había mentido por Trump, o si había intimidado a la gente. "Sí... Era lo que había que hacer para cumplir con la tarea", respondió Cohen que de tanto en tanto se giraba para mirar a Trump, hundido impasible en su butaca, después de haber descalificado el proceso.

Cohen ha declarado anteriormente que, a pedido de su entonces jefe, pagó de su bolsillo 130.000 dólares a Daniels para comprar el su silencio por una relación sexual ocurrida en 2006, y que el magnate siempre ha negado. Cuando ya era presidente, Trump se los reembolsó fraccionados haciéndolos pasar como gastos legales, según la Fiscalía.