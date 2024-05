Ecuador: La vicepresidenta acusó al presidente de hostigarla

La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, acusó al presidente del país, Daniel Noboa, y a su Gobierno de hostigamiento. Sin embargo, aseguró que no va a renunciar y que se mantendrá en el cargo.

Aseguró que temporalmente asumiría la Presidencia cuando Noboa deba presentarse a la reelección en las próximas elecciones de 2025. "Hoy quieren destituirme a cuenta cabal", aseguró Abad en una entrevista al diario La Hora, donde se refirió a un pedido que se tramita en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Abad, a quien Noboa envió de embajadora a Tel Aviv para mediar por la paz en Gaza, lo que escenificó un distanciamiento que ya existía desde la campaña electoral, afirmó que "el hostigamiento y el maltrato ha sido clarísimo".

"No les ha bastado con hacer todo lo que hicieron desde el destierro a Israel y todos los decretos de los que he sido víctima, decretos inconstitucionales", aseveró Abad, a la que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana instó a no realizar declaraciones públicas sin autorización e instrucciones previas.