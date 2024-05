Bolivia: protestas por la falta de dólares

El gobierno de Bolivia enfrenta manifestaciones por la falta de divisa estadounidense de libre disponibilidad. Con camiones y barricadas, transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar una escasez de dólares.

Sin embargo, el gobierno niega la falta de divisas. El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, dijo que "hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado en forma oportuna estos recursos. Ahí se genera esta especulación. No es que no haya dólares". De acuerdo con la cartera, la banca tiene "258 millones de dólares disponibles".

"Hoy iniciamos nuestras movilizaciones. Por ahora es de 24 horas, pero puede ser indefinida con cierre de fronteras", advirtió Jorge Gutiérrez, de la Cámara de Transporte Internacional del departamento de Oruro.

Los bloqueos se registraron en nueve puntos de los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), informó la Administradora Boliviana de Carreteras, un organismo del Gobierno.

"No hay dólares, nuestro presidente (Luis Arce) dice que hay dólares y nunca vemos dólares, ni en los bancos, no hay dólar para comprar", dijo a la AFP Teodoro Gonzáles, de 50 años y vendedor de repuestos de vehículos.

Bolivia registra desde el año pasado una menor entrada de divisas por el gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020, a raíz de una caída de la producción. El Gobierno de Arce debió recurrir a sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados.