Israel condenó el paralelismo entre su país y Hamas

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que el Ejército "combate cumpliendo el Derecho Internacional" en el marco de su ofensiva contra Gaza. Además, agregó que Israel "no reconoce la autoridad" del Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha afirmado que "trazar un paralelismo entre la organización terrorista Hamás y el Estado de Israel es despreciable".

Ayer el máximo referente del CPI, Karim Khan, pidió una orden de arresto contra él, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por presuntos crímenes de guerra.

"El Estado de Israel no es parte del tribunal y no reconoce su autoridad", dijo Gallant. "El intento del fiscal de dar la vuelta a la tortilla no tendrá éxito", agregó. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) combaten cumpliendo el Derecho Internacional, adoptando esfuerzos humanitarios únicos, que no se han tomado en ningún otro conflicto armado", ha defendido, antes de destacar que "Israel está orgulloso de la pureza" de las armas y prácticas desplegadas hasta ahora en la ofensiva.

Las palabras del ministro de Defensa de Israel llegan después de que Netanyahu calificara el lunes de "escándalo" la petición de Khan. "Los intentos de atarnos las manos van a fracasar", sostuvo, al tiempo destacó ninguna instancia internacional "impedirá" a Israel "atacar a quienes quieren destruir" a la población de Israel.