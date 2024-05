Reino Unido: Sunak adelanta las elecciones

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció en Downing Street la convocatoria de elecciones anticipadas. De esta manera, los comicios generales se van a celebrar el próximo 4 de julio. "Es el momento de que los británicos elijan. Me guío por lo que creo que es lo correcto, no lo fácil, y no pondré la estabilidad económica en riesgo. Lucharé por cada voto", dijo Sunak durante su discurso en el que ha anunciado el adelanto electoral.

Esta decisión llega cuando la mayoría de los británicos, según las encuestas, están descontentos con su gestión. Los comicios podrían dar un giro a la política del país y poner fin a 14 años de gobiernos conservadores en el Reino Unido.

Las encuestas más recientes muestran una fuerte ventaja del Partido Laborista. La situación sanitaria, la economía, la mala gestión del Brexit que pesa todavía o la presión migratoria son algunos de los motivos que han propiciado el descontento de los ingleses con el gabinete de Sunak y el adelanto electoral.

Ante este escenario todo apunta a que los laboristas podrían llegar a Downing Street. La ventaja de estos sobre los conservadores es de hasta 20 puntos de acuerdo con los sondeos.