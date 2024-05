"Caputo está haciendo el ajuste más grande de la historia"

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó este miércoles una exposición sobre capitalismo, la intervención del Estado y la administración pública en el Instituto Hoover de la Universidad Stanford. Durante su discurso, el primer mandatario elogió las políticas de ajuste y el desempeño del ministro de Economía, Luis Caputo.

Al inicio, el jefe de Estado argentino fue presentado por la ex secretaria de Estado durante el gobierno de George W. Bush, Condoleezza Rice.

La agenda de Milei en Estados Unidos siguió con dos reuniones importantes con el CEO de Google, Sundar Pichai, y después con el de Apple, Tim Cook.

"Mi ministro de Economía no solo está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino el más grande de la historia de la humanidad por profundidad y cantidad de tiempo", dijo el mandatario argentino en relación a las medidas tomadas por Caputo, y dijo que las ideas de la libertad "están despertando en la gente".

“¿Se creen que la gente es idiota? Va a llegar un momento en que se va a morir de hambre y va a decidir, de alguna manera, para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo”, dijo. Fue la frase que más repercusiones tuvo en las redes sociales. Milei explicó los tipos de fallos del mercado y para abordar el tema lanzó: “Ustedes toman el caso de las externalidades en consumo que, en realidad, son para evitar que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general”.

“Están en esa oficina y necesitan justificar por qué están calentando la silla”, el presidente criticó severamente a los trabajadores del Estado y dijo que "esto tiene implicancias directas en la innovación".

Por otra parte, señaló: “Les pido que revisen el organigrama de la función pública. Por suerte, acá tengo conmigo a este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra”. El primer mandatario hizo alusión al recorte que impulsó para reducir la estructura estatal.

Milei criticó nuevamente a los empleados estatales que logran permanecer en sus cargos. “Crean regulaciones para justificar su existencia y nos arruinan la vida a todos”, aseguró.

Por otra parte, el presidente argentino instó a la gente a seguir las ideas de la libertad: “No sabemos cómo va a ser el futuro. Lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor si del medio sacamos al Estado de toda nuestra vida”.