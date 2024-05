Elon Musk recomendó invertir en Argentina

El magnate sudafricano, Elon Musk, se reunió con el presidente argentino, Javier Milei y coincidieron en la cumbre global de inversores que se realizó en Los Ángeles. Luego del encuentro que duró aproximadamente una hora, el dueño de Tesla expresó que recomienda invertir en Argentina.

En la segunda reunión, Milei definió una hoja de ruta sobre posibles inversiones en tecnología y minería. Además, tuvo intenciones de dialogar sobre el impacto cotidiano de la inteligencia artificial y su aplicación en el desarrollo económico. En ese sentido, el primer mandatario pretende que Musk invierta donde quiera y así ocurrió porque consiguió el apoyo del conocido empresario. Por eso, posteó en su cuenta de X: "Gran encuentro con el presidente Milei". Y a los pocos minutos dijo que recomienda invertir en el país.

En las reuniones con el magnate, ambos coincidieron en la importancia de la libertad de mercados, el progreso de los países, la necesidad de terminar con las trabas burocráticas, el desarrollo de la tecnología y la necesidad de preservar las reglas del juego. El encuentro ratificó el vínculo y los intereses de ambos.

En la convención organizada por el Instituto Milken, Milei elogió a Musk y destacó que "hemos puesto hombres en la Luna y ahora miramos a Marte. Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y el optimismo de hombres como ustedes, que se asociaron entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad. Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores. No de burócratas. Y es el empresario-aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte”.

Además de eso, el presidente argentino tuvo una reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, con quien dialogó sobre las intenciones del Gobierno Nacional de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas. Es la cuarta vez que Milei pisa suelo norteamericano desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. En las próximas horas estará aterrizando en Buenos Aires.