Musk anticipó un crecimiento de la economía argentina con Milei

Durante su participación en un evento organizado por dos think tanks liberales, el magnate sudafricano, Elon Musk anticipó que habrá un crecimiento masivo de la economía argentina con Javier Milei en caso de que pueda implementar su programa de desregulación y achicamiento del Estado.

Mostrando su apoyo al mandatario argentino, el empresario expresó que es "muy importante que Argentina tenga éxito.Mi predicción es que a menos que Milei sea detenido de alguna manera en las acciones que quiere realizar, Argentina tendrá un crecimiento masivo de la economía y habrá mucha más prosperidad y optimismo sobre el futuro de la que hubo en los últimos 100 años".

Cuando le preguntaron sobre qué consejo debería seguir Milei, el hombre de negocios manifestó que, en su opinión, está haciendo todos los movimientos correctos desde que llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. En ese sentido, añadió: "Simplemente animaría al pueblo de Argentina a que le brinde todo su apoyo y le permita llevar a cabo su experimento porque claramente las políticas del pasado no han tenido éxito. Lo sabemos a ciencia cierta. Creo que sera una aventura muy excitante que saldrá muy bien".

Paralelamente a eso, Musk hizo una encendida crítica en la necesidad de reducir la influencia de los Estados en el funcionamiento de las economías y dijo que "el papel del gobierno es garantizar que el campo de juego sea bueno y que existan buenas reglas. Es esencialmente la liga de fútbol y el árbitro. Está para asegurarse de que haya juego limpio, que las reglas sean sensatas y permitir que los jugadores en el campo jueguen el juego". Y continuó: "Lo que pasa con el tiempo es que los gobiernos van creciendo y en cierto punto hay más árbitros que jugadores en el campo. Y luego el juego no es bueno. No digo que no se necesiten árbitros. Pero no queremos que superen en número a los jugadores".

Siguiendo esa línea argumentativa, el magnate completó: "Eso sería tonto, pero es lo que sucede. Los gobiernos sólo tienen que cerciorarse de que se está jugando un juego limpio y con reglas sensibles. Si no se ponen en el camino de los jugadores, los resultados serán excelentes".