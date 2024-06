El G7 promete medidas contra China por ayudar a Rusia

En el segundo día de la cumbre del Grupo de los Siete que se desarrolla en Italia, los líderes de las principales economías del mundo (EE.UU., Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón) anunciaron acciones contra las entidades financieras chinas que ayudaron a Rusia a obtener armas en su guerra contra Ucrania.

Esta posición se conoce justo un día después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado especial al encuentro, asegurara que el mandatario chino, Xi Jinping, le prometió que Beijing no enviará armas a Moscú, durante una reciente conversación que sostuvieron telefónicamente.

Zelenski se mostró escéptico ante la promesa, pero señaló que espera que el gigante asiático opte por el camino correcto. “Me dijo que no venderá ningún arma a Rusia. Ya veremos, pero eso es lo que me dijo. Si es una persona respetable no lo hará porque me dio su palabra”, sostuvo Zelenski en una conferencia de prensa, en el marco de la cumbre, que tiene lugar en la región de Apulia, Italia.

En el borrador de la declaración oficial, los dirigentes de las siete potencias también se comprometen a tomar medidas contra lo que subrayan como prácticas comerciales inequitativas e incorrectas por parte de China. Los aliados occidentales destacan sus preocupaciones en torno al exceso de capacidad industrial de Beijing que, sostienen, está distorsionando los mercados locales.

Esta semana, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las empresas con sede en el territorio chino que suministran semiconductores a Rusia, en medio de la alerta por la postura cada vez más agresiva de Beijing contra Taiwán y los enfrentamientos con Filipinas por reclamaciones marítimas de las dos partes.

