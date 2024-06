Israel admite la imposibilidad de acabar con Hamas

Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que no es posible la destrucción del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como "idea" y como "partido". También señaló que el grupo palestino permanecerá en el poder de la Franja de Gaza si "el Gobierno (de Israel) no encuentra una alternativa".

"Este discurso de destruir a Hamás, de hacer que Hamás desaparezca, no es más que echar arena a los ojos de la opinión pública. Hamás es una idea, Hamás es un partido. No puedes destruir una idea. Está arraigado en los corazones de la gente; quien piense que podemos eliminar a Hamás se equivoca. Si el Gobierno no encuentra una alternativa, permanecerá", ha manifestado Hagari.

Asimismo, ha asegurado que Israel "está pagando un alto precio en la guerra" y que están haciendo "todo lo que pueden" para encontrar y acabar con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, así como para rescatar a los rehenes que aún siguen con vida en el enclave, aunque ha subrayado que no es posible liberar a todos mediante acciones militares.

El Gobierno salió a decir que tanto ellos como las FDI "están comprometidas" con la destrucción de las capacidades militares de Hamás, aunque no ha hecho referencia directa a Hagari. De una forma parecida ha reaccionado la Unidad del Portavoz de las FDI, que ha reiterado el compromiso del Ejército con los objetivos del Gobierno y que no se deben "sacar de contexto" las afirmaciones de Hagari, quien se refería a una erradicación "como idea", según ha publicado el diario 'The Times of Israel'.