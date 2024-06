China aplicaría pena de muerte a independentistas de Taiwan

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que China "no tiene derecho de castigar" a la población de la isla, luego de que Pekín advirtiera que podría aplicar la pena de muerte contra los defensores de la independencia taiwanesa.

China publicó el viernes nuevas orientaciones judiciales que incluyen la pena de muerte para casos "particularmente serios" de defensores "a muerte" de la independencia taiwanesa.

"Quiero subrayar que la democracia no es un crimen; es la autocracia el verdadero mal. China no tiene ningún derecho a sancionar a los taiwaneses sólo por sus posiciones. Es más, China no tiene derecho a perseguir los derechos de los taiwaneses más allá de las fronteras", respondió Lai al ser preguntado por la medida china en una rueda de prensa en la oficina presidencial en Taipei.

"China no tiene derecho de castigar al pueblo de Taiwán por lo que defiende. China no tiene derecho de buscar imputar al pueblo taiwanés", añadió el mandatario.

China afirma que Taiwán es parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para retomar el control de la isla.