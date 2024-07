Trump después del ataque: "Es increíble que un acto así ocurra en nuestro país"

La campaña de Donald Trump informó en un comunicado que el ex presidente se encontraba “bien” después que lo retiraron del escenario en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, cuando se escucharon disparos entre la multitud.

“El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida respuesta durante este acto atroz”, dijo el portavoz Steven Cheung en un comunicado. “Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Más adelante se darán más detalles”.

Llevaba unos minutos dando un discurso se empezaron a oír tiros lejanos. En ese momento se llevó la mano a la cara como si hubiera recibido un impacto. Luego de eso se tiro al suelo y fue cubierto por agentes del servicio secreto. El Servicio Secreto indicó en un comunicado que “el expresidente está a salvo”.

Se desconoce el alcance de lo ocurrido y no ha trascendido información precisa. Policías fuertemente armados han subido al escenario entre los gritos del público, que trataba también de protegerse.

El ex presidente ha sido evacuado del escenario con sangre en la cara y levantando el puño, rodeado por agentes del servicio secreto, pero en aparente buen estado, mientras era aclamado por sus seguidores, que celebraban que saliese del estrado por su propio pie y sin aparentes heridas graves.

Miles de personas que estaban en el acto fueron evacuadas del recinto donde se estaba desarrollando el acto. Las fuerzas de seguridad han ido acordonando la zona.

Un participante del acto resultó muerto y el atacante fue abatido, dijeron fuentes locales. Las autoridades investigan el caso como un intento de asesinato.

El mensaje de Trump luego del ataque

Tras el intento de asesinato, Trump agradeció en un mensaje que publicó en la red social Truth "al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo" que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania”.

El expresidente y una vez más candidato republicano a la Casa Blanca expresó también su “más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”. “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, agregó.

Sobre el final del mensaje dijo: “Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!"