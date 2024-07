Atentado contra Donald Trump: qué se sabe del tirador

El fiscal del distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, confirmó en una entrevista con la cadena CNN que hay dos personas fallecidas: el tirador y un asistente al mitin; mientras, hay una tercera que se encuentra gravemente herida. El autor del tiroteo contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disparó desde algún lugar fuera del área donde estaba el público del mitin del republicano en Pensilvania. "No sé cómo llegó al lugar, dónde estaba, pero no estaba en el terreno y tendremos que descubrir cómo llegó allí", explicó Goldinger.

Para acceder a los mítines de Trump, donde está prohibido portar armas, se debe pasar un arco de metales y un control de seguridad. Por lo que queda claro que el autor de los disparos estaba ubicado fuera de la escena.

El fiscal dijo no tener información sobre la identidad del autor del tiroteo, quien murió presuntamente abatido por la Policía. No obstante, el Departamento de Policía de la localidad de Butler, en el Estado de Pensilvania, fue quien reveló la identidad del tirador que disparó al menos 12 veces contra al expresidente Donald Trump. Se trataría de Mark Violets, quien hirió al candidato a la altura de la oreja con los disparos.

En redes sociales se comenta que Mark Violets era conocido por ser un militante radical extremista de ANTIFA, y que previo al intento de asesinato a Donald Trump, compartió un video en YouTube asegurando que "la justicia estaba llegando". ANTIFA es considerado en Estados Unidos como un grupo "radical, oscuro y violento" de extrema izquierda que el ex presidente y ahora candidato republicano Donald Trump intentó designará durante su gestión como organización terrorista.