Qué se sabe sobre el tirador que quiso matar a Trump

Después de cuatro días, aún se sabe poco sobre Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que estuvo cerca de matar al ex presidente Donald Trump el sábado durante un acto político. Se conoce que era una persona solitaria, con pocos amigos, prácticamente ausente en las redes sociales y sin indicios de fuertes creencias políticas que sugirieran un motivo para un intento de asesinato.

Ni siquiera después de que el FBI accediera al teléfono del atacante, se investigara su computadora, casa y auto, y se interrogara a más de 100 personas, se pudo establecer la razón por la que le disparó a Trump.

"Se sentaba solo, no hablaba con nadie, ni siquiera intentaba entablar conversación", dijo Liam Campbell, de 17 años, repitiendo los comentarios de compañeros de clase que recordaban al tirador en esta tranquila comunidad a las afueras de Pittsburgh. "Era un chico extraño pero nada en él parecía peligroso", agregó. "Solo una persona normal que parecía no gustarle hablar con la gente", precisó.

Hasta ahora, no ha habido ninguna revelación pública de que el tirador dejara escritos, una nota de suicidio, un discurso en redes sociales u otro indicio que explicara sus razones para atacar a Trump. Según informó The Associated Press, uno de los investigadores confirmó que el teléfono de Crooks no había revelado inmediatamente pistas significativas relacionadas con el motivo, o si actuó solo o con otros.

Las inclinaciones políticas de Crooks también eran confusas. Crooks estaba registrado como republicano en Pensilvania, pero los informes federales de financiamiento de campañas también muestran que dio $15 a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo.