Biden se resiste a dejar la candidatura

El presidente estadounidense, Joe Biden, busca mantener viva su candidatura para un nuevo mandato. El actual presidente quedó marcado luego del muy mal debate que mantuvo frente a Donald Trump la semana pasada. "Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", dijo el veterano demócrata. "Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citada el miércoles por el New York Times.

La cadena CNN publicó asimismo el testimonio de alguien cercano al demócrata de 81 años que afirma que Biden está "lúcido" y sabe que los próximos días serán decisivos para seguir en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Mientras tanto, el propio Biden trató de cerrar filas al interior de su partido. Convocó para este miércoles a los gobernadores demócratas en un intento de cerrar filas en torno a él. Los gobernadores de Nueva York, Minnesota y Maryland, aseguraron que prometieron su apoyo total al presidente.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, considerada una estrella emergente del partido, escribió en X tras el encuentro: "Joe Biden es nuestro candidato. Está para ganar y yo le apoyo".