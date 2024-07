Los laboristas volvieron al poder en Reino Unido

El partido Laborista se impuso en las elecciones de ayer y Starmer se convirtió en el nuevo primer ministro de Reino Unido. Los laboristas consiguieron una contundente mayoría en el parlamento, que refleja el amplio apoyo popular.

Keir Starmer, recibió el encargo del rey Carlos III de formar gobierno como nuevo primer ministro del Reino Unido. Fue tras mantener una audiencia con el soberano en el palacio de Buckingham, residencia oficial de la realeza en Londres.

Starmer se dirigió luego a la sede del Gobierno en Downing Street, que será a partir de ahora su residencia y despacho oficial. Los laboristas lograron 412 escaños, frente a 121 del gobernante Partido Conservador. Es el peor resultado en la historia moderna para los conservadores, también conocidos como los "tories".

Rishi Sunak acudió este viernes al palacio de Buckingham su dimisión como primer ministro, como marca la tradición constitucional, antes de que asumiera el poder el líder laborista, Keir Starmer. Tras abandonar por última vez la residencia del 10 de Downing Street como jefe del Gobierno, Sunak, acompañado por su mujer, Akshata Murty, acudió al palacio para la formalidad de rigor.

"Lo siento". Con estas palabras inició el político su último discurso como jefe del gobierno a las puertas del número 10 de Downing Street. "Me he entregado por completo para este trabajo, pero ustedes han enviado una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar y él de ustedes es el único juicio que importa. He escuchado su molestia, su decepción y asumo la responsabilidad por esta derrota", afirmó.