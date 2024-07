Presidente de India a Putin: “la guerra no es una solución”

"La guerra no es una solución. Es necesario el diálogo", dijo el primer ministro indio, Narendra Modi, al comienzo de negociaciones en el Kremlin con el presidente ruso, Vladimir Putin, y en referencia implícita al conflicto en Ucrania. Modi se mostró predispuesto a ayudar para encontrar la paz con Ucrania.

"Como amigo suyo, siempre le he dicho que la paz es imprescindible para un futuro brillante para las generaciones futuras, razón por la cual creemos que la guerra no es la solución. La solución no puede pasar por la guerra. Las bombas, los misiles y los fusiles no pueden garantizar la paz, por eso estamos haciendo hincapié en el diálogo", insistió.

Modi aseguró que en su conversación con Putin llegaron al acuerdo de que "hay que establecer la paz lo antes posible". "Puedo asegurarle que la India siempre ha estado del lado de la paz. Y cuando le escuchaba, percibí optimismo", dijo Modi a Putin.

Por su parte, Putin dijo agradecer "los intentos de hallar soluciones a la crisis ucraniana, en primer lugar, por la vía pacífica", respondió Putin a Modi. El líder ruso también le agradeció la atención que presta a otros "problemas candentes".