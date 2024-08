Corona británica: empeoró la salud del Rey Carlos y esperan comunicado oficial

“El tiempo que me queda se lo dedicaré a la Corona”, habrían sido las palabras de Carlos hacia su esposa ante este nuevo diagnóstico..

Desde 1970, Camila y Carlos mantienen una cercana relación, aunque en momento su amor fue “prohibido” por no ser compatible con las normas a cumplir por parte de un heredero del trono, finalmente en 2005 sellaron su romance con una boda. Desde entonces, dejaron de esconderse y se muestran muy compañeros y enamorados. Por ello, la noticia acerca del cáncer que tiene el rey fue un golpe muy duro para ambos, pero tomaron la postura de realizar lo recomendado por los médicos y continuar con sus agendas, aunque la de ella se intensificó al reemplazar en ocasiones a su esposo.

Transcurrieron seis meses desde que el rey recibió el diagnóstico y la familia no habría recibido buenas noticias: los medios británicos indican que la salud de Carlos no mejoró, por lo contrario, aún el cáncer no remitió, resultado que se esperaba.

Por lo tanto, se habla de que la salud del rey empeoró, por lo que recibió la recomendación de reducir su agenda, cuestión que no acataría Carlos, teniendo un fin de jornada con un gran cansancio.

“El tiempo que me queda se lo dedicaré a la Corona”, habrían sido las palabras de Carlos hacia su esposa ante este nuevo diagnóstico, según informó la periodista Concha Calleja.

Ante esta postura, Camila se vio fuertemente afectada al verse frente a una posible realidad: perder al amor de su vida. Asimismo, la segunda preocupación de la mujer de 77 años sería cómo quedaría la estabilidad de la realeza, ante la pérdida del rey.