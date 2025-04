EE.UU. advierte que podría abandonar las negociaciones entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que EE.UU. debe definir pronto si es posible poner fin a la guerra en Ucrania, o abandonar los esfuerzos y seguir adelante. "Si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania, necesitamos seguir adelante", afirmó Rubio a periodistas antes de partir de París, donde mantuvo conversaciones con Emanuel Macron y con otros aliados de Kiev. "Necesitamos determinar muy rápidamente, y estoy hablando de cuestión de días, si esto es factible o no".

Estas declaraciones llegan un día después de que Rubio y el enviado especial Steve Witkoff se reunieran con aliados europeos y ucranianos, mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa un fin al conflicto armado iniciado por Rusia.

Según un comunicado del Departamento de Estado, un borrador de plan de paz elaborado por Estados Unidos recibió una "recepción alentadora" durante las conversaciones, aunque no se revelaron detalles específicos sobre el contenido de dicha propuesta. El comunicado también confirmó que Rubio conversó con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, a quien le presentó el mismo esquema.

En sus declaraciones, Rubio explicó: "Vinimos a París para comenzar a hablar sobre lineamientos más específicos de lo que podría necesitarse para poner fin a la guerra y determinar si este es un conflicto que puede terminarse".

El secretario de Estado fue contundente al señalar: "Si no es posible, si estamos tan distanciados que esto no va a suceder, entonces creo que el presidente probablemente está en un punto donde va a decir 'hemos terminado'".

"No es nuestra guerra. No la iniciamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania durante los últimos tres años y queremos que termine, pero no es nuestra guerra", añadió Rubio, marcando una clara postura de la actual administración.

El funcionario destacó que "el presidente (Trump) ha dedicado 87 días al más alto nivel de este Gobierno realizando repetidos esfuerzos para poner fin a esta guerra. Estamos llegando a un punto en que necesitamos decidir y determinar si esto es siquiera posible o no. Por eso estamos dialogando con ambas partes".

Fuentes: Dw