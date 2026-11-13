El papa León XIV celebró una multitudinaria misa ante más de un millón de fieles en la explanada de las Pampas de Pimentel, en el marco de su visita apostólica a la ciudad peruana de Chiclayo. Al tomar la palabra ante la multitud congregada desde distintos puntos del Perú y del extranjero, el Sumo Pontífice expresó su emoción por retornar a la tierra donde ejerció como obispo durante ocho años antes de su elección papal, saludando a los presentes con un efusivo «¡Qué alegría volver a Chiclayo!» y calificando el reencuentro como una bendición.

A pesar de las altas temperaturas y una sensación térmica superior a los 30 grados, los asistentes acompañaron con banderas peruanas, insignias vaticanas y pancartas con la leyenda "El papa es chiclayano" el recorrido de León XIV a bordo del papamóvil hasta el altar principal. El despliegue logístico en el predio incluyó la instalación de 17 pantallas gigantes distribuidas estratégicamente para permitir el seguimiento de la ceremonia litúrgica, que contó además con la presencia oficial de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ministros de Estado, autoridades regionales y representantes militares y eclesiásticos.

La jornada adquirió un fuerte simbolismo histórico para la región de Lambayeque, cuya comunidad conoció durante años a Robert Francis Prevost como el "Padre Robert" durante su etapa al frente de la diócesis chiclayana entre 2015 y 2023. En aquel período, el hoy jefe de la Iglesia católica consolidó un estrecho vínculo pastoral con sacerdotes, congregaciones religiosas y familias locales, lo que dotó a esta celebración masiva de un marcado carácter de reconocimiento comunitario y afecto mutuo.