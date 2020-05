Dieron de alta a Ginés González García

El ministro de Salud Ginés González García estaba internado desde el miércoles en el Sanatorio Otamendi, donde fue diagnosticado con un hematoma subdural laminar crónico. Este jueves al mediodía recibió el alta y despejó rumores de un contagio de coronavirus.

El ministro de Salud se había dirigido por sus propios medios al centro de salud después de sentir "un hormigueo en la mano izquierda". "Me siento bien", le dijo a los periodistas al salir, con el barbijo colocado. Explicó que no se sometió al hisopado de coronavirus porque no tiene síntomas.

Además, el ministro dijo que le consultaron si tuvo algún golpe, que dijo no recordar que le hubiera sucedido, y aseveró "soy muy cabeza dura".



Ante la consulta de la prensa, González García dijo "soy muy malo como mi propio médico", reiteró que volverá a trabajar pese a que "tengo un muy buen equipo" y aclaró ante una nueva consulta que "no hubo necesidad de hacer un testeo por coronavirus".



Luego, el titular de la cartera sanitaria dijo que habló con el presidente Alberto Fernández, con quien tenía previsto un viaje, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otras personalidades, de quienes recibió mucho afecto.