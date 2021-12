Denuncia que la app "Mi Argentina" no lo valida por ser tuerto

Julio Ernesto López, experto en telecomunicaciones y columnista de tecnología en el canal de noticias TN y en los programas de radio y TV de Jorge Lanata, denunció un hecho de discriminación a través de la aplicación "Mi Argentina".

La App es una de las más usadas en los últimos tiempos en el país, y también una con las mayores controversias. Mientras que para algunos sirve como una especie de "billetera virtual" en la que se puede llevar de manera digital el DNI, licencia de conducir, constancia de CUIL, y los tan requeridos certificados de vacunación en vísperas de un "pase sanitario" a nivel nacional, y el tan usado el año pasado certificado de circulación; para otros constituye una "entrega gratuita" de los datos biométricos personales al Estado.

En este sentido, López denunció que la aplicación no lo valida porque le falta un ojo. Recordemos que algunos pasos para acceder a la validación incluyen el uso de la cámara del celular, y sacarse fotos de frente, perfil, con los ojos abiertos o cerrados. En este sentido, el experto en tecnología se quejó: "Soy tuerto y la aplicación Mi Argentina no me valida. Y son inclusivos! No lo puedo creer".

La identificación mediante fotos no es propia de la aplicación Mi Argentina; el Renaper tiene el Sistema de Identidad Digital (SID), que se define como la "validación remota de identidad en tiempo real mediante factores de autenticación biométrica (reconocimiento facial) y fotografía del DNI (...) un modo de identificación legalmente válido y adaptado a las nuevas tecnologías según los términos de la ley 17.671 y su reglamentación decreto 1501/09". Este servicio está disponible para todos los organismos públicos y también para las empresas privadas que quieran agregar identificación en sus propias aplicaciones o sitios web. De hecho, ya hay otras aplicaciones del Estado Nacional usándolo, como la de la AFIP, y también privadas como las apps de los bancos.