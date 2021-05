Se prepara un confinamiento general en el país

El gobierno nacional, con el respaldo de todos los gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunciaría hoy, nueve días de confinamiento en el país, aunque intentando preservar la actividad económica.

Alberto Fernández desde ayer realiza una ronda de consulta con todos los gobernadores de provincia, y habría obtenido el respaldo de la totalidad. Esta tarde convocó a una reunión de urgencia a la ministra de Salud, Carla Vizzotti y a su jefe de gabinete Santiago Cafiero y a la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra . Al término del encuentro habría algún anuncio, dependiendo de la hora.

De los nueve días contemplados en la medida, cinco son no laborables. De todos modos el gobierno reconoce que la medida no será un regreso a la fase 1, porque se intentará no afectar la totalidad de las actividades comerciales, pero se piensan medidas como la solicitud de permisos interjurisdiccionales para trasladarse, con el fin de disminuir la movilidad en las calles.

La medida regiría a partir de las 00 horas del sábado y hasta el domingo 30 de mayo, con la intención de lograr reducir el pico de contagios en esta segunda ola, que ayer rozó los 40 mil casos en el país, y mantiene a los hospitales de muchas provincias colapsados, con pacientes aguardando camas.