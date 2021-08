A los gritos, docente increpó a alumno que criticó al Kirchnerismo

Un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas muestra a una docente increpando duramente, con gritos e insultos, a un alumno que le hacía preguntas y se mostraba crítico con el Kirchnerismo. La mujer reprendió al joven que pensaba distinto, e intentó convencerlo con vehemencia de que la culpa de los problemas económicos de la Argentina es exclusiva del gobierno de Mauricio Macri.

Laura Radetich es el nombre de la profesora, que según se supo se desempeña en la Escuela Técnica N° 2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de La Matanza, además de dar clases de formación superior a futuros docentes.

Los videos fueron captados de manera oculta por otro de los alumnos, y contienen frases como:

- “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”.

-"Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri”,

-“Gracias a Dios, perdió Macri. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no?”.

-“¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?”. Sin embargo el joven respondió: “Yo creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas”. La docente, a los gritos reaccionó: “¿Causas de qué? Se las hicieron. No le pudieron probar nada. Le cavaron toda la ‘fuckin’ Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos”.

-“¿Pero en cuatro años el gobierno pasado arruinó el país? ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó el país?” preguntó el alumno, a lo que la profesora dijo: "Este se lleva historia también. ¡No! Primero, el peronismo no estuvo 37 años. Son 11 años de peronismo en el siglo 20 y en este siglo tuviste los 12 de Néstor y Cristina. Me da 23. Y yo te pregunto, ¿Cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri”.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, informó que estaba al tanto del hecho y habían iniciado una investigación administrativa.

“Frente a un hecho de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y en caso de que corresponda relevar transitoriamente a la docente de sus funciones. La investigación estará a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza quien se ocupará de tomar declaraciones y llevar adelante las acciones correspondientes para reunir información sobre lo sucedido”, expresaron.

Durante el tiempo que lleve adelante la investigación, la docente no seguirá dando clases, informaron.