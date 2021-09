Deja de ser obligatorio el barbijo en la vía pública

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti anunció esta mañana que dejará de ser obligatorio usar el barbijo al aire libre, “circulando y sin personas alrededor”.

La funcionaria argumentó que se debe a la mejora en la situación epidemiológica y sanitaria por la pandemia. De hecho en el último reporte del ministerio de Salud se informaron 2162 nuevos contagios de COVID-19 y 1440 camas de terapia intensiva ocupadas por la enfermedad en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más baja en más de 13 meses. La funcionaria comunicó la medida en conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto a Juan Manzur, que debutó como jefe de Gabinete.

El fin de la obligatoriedad de uso de tapabocas al aire libre rige para cuando la persona circula en forma individual, burbuja en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas. Se mantiene la necesidad de seguir usándolo en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos). También en los casos en que al aire libre haya aglomeración de personas.