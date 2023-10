Ordenaron detener a "Chocolate" Rigau y la policía no lo encontró

La causa que estremece a todo el arco político bonaerense sumó un nuevo episodio durante esta jornada, cuando la Policía de esa provincia llegó a la casa de Julio “Chocolate” Rigau para detenerlo y no lo encontró. La fiscal Betina Lacki ordenó el pedido de recaptura del puntero del PJ que fue encontrado en un cajero del centro platense con 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados, que había sido liberado por la Cámara de Apelaciones de La Plata.



Desde el ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni, informaron que fueron a la casa de Rigau y les dijeron que “no se encontraba ahí” y que no allanaron la casa –en la que están su hijo y su nuera– porque no tenían una orden para ello. Desde entonces, y luego del fallo de Casación que reabrió la causa, el puntero está siendo buscado por las fuerzas policiales por el pedido de la fiscal.



Fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense indicaron a medios nacionales que la orden incluye que, cuando lo capturen, lo trasladen a un Servicio Penitenciario y no a una comisaría. La defensa de Rigau, por su lado, apeló el nuevo pedido de detención: “Solicitamos se haga lugar al recurso, revocando el fallo apelado, concediendo la eximición de prisión solicitada en favor de Julio Rigau bajo caución y con las pautas de conducta que se estime corresponder”, esgrimió el abogado Alfredo Gascón Cotti.



Al mismo tiempo, la fiscal Lacki acordó una nueva fecha para realizar la pericia al teléfono Samsung modelo SM-G532M gris con funda negra que pertenece a “Chocolate”: será el viernes 20 de octubre, a dos días de las elecciones presidenciales. La principal sospecha es que Rigau sería una pieza clave en el financiamiento ilegal de la política que involucraría a toda la Legislatura presidida por Federico Otermín, brazo ejecutor de Martín Insaurralde, devenido en cadáver político tras su lujoso viaje a Marbella en yate.