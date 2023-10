Debate presidencial 2023: lo que dejó y los fuertes cruces

Este domingo se realizó el segundo debate presidencial antes de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 22 de octubre. Los cinco candidatos a la presidencia volvieron a encontrarse esta noche cara a cara. Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman debatieron durante más de dos horas sobre los temas acordados para esta jornada que fueron “Seguridad”, “Trabajo y producción” y “Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente”.

El evento se realizó en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí también se llevará a cabo el debate de una eventual segunda vuelta, que tiene fecha para el 12 de noviembre.



Segundo debate presidencial 2023: MINUTO A MINUTO EN VIVO

22:44 - Patricia Bullrich le respondió a Milei sobre qué harán con las Leliq en caso de asumir el gobierno y lanzó: "¿Quieren saber que son las leliqs? Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Un plan para que de ahí salga la dolarización con salarios de hambre para la gente". "Milei, miente, miente y miente, y cree que alguien le va a creer. Carlos Melconian es una persona seria, no lee libritos como usted", remarcó la candidata de JxC sobre una supuesta reunión del economista con Sergio Massa.

22:42 - Bullrich a Bregman: ¿Por qué odiás a las fuerzas de seguridad?



22:40 - Patricia Bullrich a Sergio Massa: Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate de Insaurralde...el país entero se pregunta: ¿Cuándo van a dejar de afanar?

Massa: "Ser vulgar no te va a hacer más popular de cara a la elección. No alcanza con gritar. La ley del arrepentido es de mi autoría, la suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes que yo plantee entre 2015 y 2019 siendo diputado. Sería bueno que votes la ley que nos permita saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos"



22:37 - Massa a Bullrich: ¿Van a eliminar el Previaje?

"La inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal, de que metés a los ñoquis de La Cámpora adentro, los dejaste en planta permanente. Fomentas planes que solo generan gasto. Hay que dejarse de joder con esos plancitos"



22:33 - Milei a Bregman: ¿Cuál es la lista de empresas que nacionalizará en caso de ser gobierno?

Bregman: "Yo individualmente no voy a hacer nada. Yo peleo por un gobierno de los trabajadores"



22:30 - Massa a Milei: Votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas, ¿cómo le explicás a una mamá que el estado no se hace cargo?

Milei: "Te aviso que hay salud pública, y ese tipo de enfermedades deben ser atacadas con la salud pública. Yo quiero que

22:29: Massa a Schiaretti:

Massa habló de las cajas jubilatorias de ISSN de Neuquén, que es un ejemplo para emplearlo en todo el país. Lo dijo porque implementó el compré sin IVA para jubilados y pensionados



22:28 - Bregman a Schiaretti: Usted estuvo con Menem, después con Macri. ¿ese es el futuro que le promete al país?

Schiaretti: "Le di posibilidad a todos los presidentes, nunca vamos a no respetar la voluntad popular ni tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior del país".



22:27 - Milei a Massa: Me puede explicar como va a avanzar en derechos internacionales si tiene gente que aporta a los terroristas?

Massa: "Desde el año 2014 vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados puedan ser condenados en el país, pero vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de Bullrich".



22:26 - Massa a Bregman: ¿Para vos realmente somos lo mismo que Milei?

Bregman: llamaste a la unidad nacional y te olvidaste de mi, llamaste a Milei y Villarroel, vos sabés con quién vas a pagarle al fondo. Con nosotros no.



22:23 - Juan Schiaretti a Patricia Bullrich: ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga infraestructura?

Bullrich: "Córdoba recibió la mayor cantidad de obra en la presidencia de Macri. No falte a la verdad en un tema electoral. Usted sabe perfectamente que su provincia es la que más fondos recibió. Las cosas que hizo el gobierno de Macri no la reconoce porque está en campaña"



22:23 - Preguntas cruzadas

Patricia Bullrich a Milei: Lo tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Vos crees que vas a cambiar algo con tantos chorros en tus listas?

Javier Milei:



22:21 - Expone Juan Schiaretti sobre "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente":

"El desarrollo humano es salud, educación y vivienda propia. Todo lo contrario que está haciendo él Kirchnerismo, cómo es el ejemplo de Chocolate e Insaurralde. Hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París"





22:19 - Expone Patricia Bullrich sobre "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente":

"Massa, los bolsos de López, los hoteles de Cristina, el yate de Insaurralde. Para que Argentina tenga desarrollo humano, hay que dejar de robar. Pones a los ñoquis de la cámpora en planta permanente, son los únicos beneficiados. El dinero debe ir a las personas, que se concentre en la gente



22:17 - Derecho a réplica de Patricia Bullrich a Javier Milei:

"El desarrollo humano, Milei, es empezar por respetar a las personas. Insultás al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. La longevidad de la que hablás les decís improperios y agredís a las mujeres. Y no necesitamos, Massa, que nos defiendas. Nos defendemos solas, tenelo clarito. La única manera que haya desarrollo humanos es un modelo como el que nosotros planteamos"



22:16 - Derecho a réplica de Myriam Bregman a Javier Milei:

"Yo no entendí nada, para mí lo que sacó de Yahoo respuestas. La destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende, llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo"



22:15 - Expone Javier Milei sobre "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente":

"Son tres ejes elementales ingresos, longevidad y educación, todos ellos están relacionados con la economía. Salud con cobertura universal para que todos tengan acceso a la misma. Educación libre elección de contenidos, con evaluaciones competitivas y constantes"



22:13 - Expone Myriam Bregman sobre "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente":

"Todos los candidatos están de acuerdo en el extractivismo, quieren que seamos una mera exportadora de materias primas. Necesitamos avanzar en un programa de progreso energético, porque es una lucha internacional. Ley de humedales ya".



22:12 - Derecho a réplica de Myriam Bregman a Sergio Massa:

"Te lo recuerdo de nuevo, hay dos millones de pobres más que antes. Nadie puede comprar una casa ni alquilar, no alcanza para nada. Hablás de un país que no existe. Los únicos que compran casas en este país son tus amigos, los ladrones de siempre que hace veinte años nos vienen robando"



22:08 - Tercer bloque temático: Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente - Expone Sergio Massa:

"Vamos a presentar un nuevo plan hipotecario, vamos a poner en marcha dos millones de lotes con servicios con presupuesto del Gobierno para que todos puedan construir su casa". Además, propuso el desarrollo de un plan ambiental.



21:51 - Derecho a réplica de Sergio Massa a Javier Milei:

"Javier hasta acá llegaste, dejale de faltar el respeto a las mujeres eso muestra tu autoritarismo"



21:49 - Derecho a réplica de Myriam Bregman a Javier Milei:

"Milei defiende la libertad de que te exploten sin límites".



21:47 - Expone Javier Milei sobre Trabajo y Producción:

"La casta lo único que hace es consumir capital con su modelo del gasto, o emite dinero, genera inflación que también es un impuesto y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda, generando tasas altas de interés y mayor riesgo país. Tenemos que hacer un crecimiento económico con el capital humano, porque los salarios deben ser reales, no los que dibuja la casta".



21:45 - Expone Myriam Bregman sobre Trabajo y Producción:

21:43 - Derecho a réplica de Sergio Massa a Juan Schiaretti:

"Las leyes que le 'aplastan la cabeza' a los productores las votaron los diputados cordobeses"



21:42 - Derecho a réplica de Juan Schiaretti a Sergio Massa:

"Tiene que declarar las economías regionales, sacale el pie de encima al campo para que produzca en vez de aplastarlo"



21:39 - Derecho a réplica de Patricia Bullrich a Sergio Massa:

"Dejaste millones de pobres, hablás con un dólar a mil pesos. Nos hiciste puré y dijiste que venías a sacar las papas del fuego. Cada día cavás más hondo el pozo.



21:38 - Derecho a réplica de Juan Schiaretti a Sergio Massa:

"Las reservas están en -10 como en el chinchón, y tiene muchos tipos de cambio porque no hay reservas, lo que hay que hacer es cuidar a las PYMEs"



21:34 - Trabajo y Producción - Expone Sergio Massa:

Durante su intervención destacó las últimas gestiones que realizó su Gobierno (compré sin IVA, Impuesto a las Ganancias, exportaciones).



21:32 - Segundo bloque temático: Trabajo y Producción - Expone Juan Schiaretti:

"Hay que ayudar a las PYMEs que son las generadoras de empleo y eliminar las retenciones"

21:29 - Derecho a réplica de Milei a Bullrich:

"Vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña. Ya le dije que se va a respetar la ley de armas. No proponemos la venta de órganos"



21:28 - Derecho a réplica de Bullrich a Milei:

"Si cambias la plataforma es porque no están convencidos. Si se liberan las armas, las madres van a tener que tener cuidado cuando envíen sus niños a las escuelas".



21:26 - Expone Javier Milei sobre Seguridad:

"El país es un baño de sangre. Zaffaroni hizo un verdadero desastre en el país. Nosotros proponemos modificar leyes, el código penal, Judicial. Los que van a tener miedo en Argentina son los delincuentes"

21:23 - Respuesta de Massa a Bullrich:

"Insaurralde cometió un hecho gravísimo y le pedí la renuncia, no todos somos lo mismo"



21:22 - Derecho a réplica de Bullrich a Massa:

"Hace cuatro años que estás en el gobierno y hablás de Tigre, habla a nivel nacional, tus números te los da Insaurralde"



21:20 - Expone Sergio Massa sobre Seguridad:

"Voy a transformar la inseguridad desde el primer día sobre tres ejes: Prevención, lucha de política contra el crimen y exigir cuentas a la Justicia".



21:17 - Derecho a réplica de Massa a Bullrich:

"Los datos desmienten las mentiras, porque los presos que se liberaron los debería explicar usted cuando fue ministra de Seguridad".



21:16 - Derecho a réplica de Milei a Bullrich:

"Usted miente sobre las cosas que yo digo, el tema de armas no es como usted dice. Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla, no puede ser que los delincuentes son los únicos que estén armados. Usted quiere que sea una dictadura".



21:14 - Derecho a réplica de Bregman a Bullrich:

"La escucho que va a bajar la edad de imputabilidad, pero no explica hasta qué edad"



21:12 - Expone Patricia Bullrich:

"Cómo ministra de seguridad los protegí porque me enfrenté a cada una de las mafias. Ellos liberan a los presos, les dan internet y celulares. La gente tiene miedo porque están sueltos. Milei quiere liberar las armas y van a caer en los narcotraficantes. Voy a cambiar el codigo penal para que todos los delincuentes pueden purgar las penas. El orden va a ser nuestra principal política de seguridad. El que las hace las paga."



Primer eje temático: Seguridad

21:10 - Minuto introductorio de Myriam Bregman



21:09 - Minuto introductorio de Sergio Massa

“No vengo con chicanas ni a pelear”.

21:08 - Minuto introductorio de Juan Schiaretti



21:07 - Minuto introductorio de Patricia Bullrich

"Hay que terminar con los Insaurraldes y sacar estás mafias de Argentina. Somos el único partido que puede sacar el país adelante, por eso necesitamos el voto de todos ustedes".



21:06 - Minuto introductorio de Javier Milei

"Mi solidaridad con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas".



21:05 - Comenzó el debate presidencial

Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman ya se encuentran en sus atriles para realizar su presentación de un minuto.

Dónde ver el segundo debate presidencial 2023

De acuerdo a lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, todos los medios televisivos y radiales públicos transmiten el debate presidencial, así como lo hicieron con el primero. Por otro lado, los medios privados también pueden hacerlo, sin tener que pegar derechos de transmisión.