Debate Presidencial Massa – Milei EN VIVO

En la Universidad de Derecho de la UBA y desde las 21, arranca el tercer y último Debate Presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, a una semana del balotaje del 19 de noviembre en el que los argentinos elegirán al nuevo presidente de la Nación por los próximos cuatro años. Seguí la cobertura del debate por Mejor Informado.



• El primer tema del segundo bloque del debate es Producción y Trabajo.



• El tercer tema se centró en Educación y Salud, en el que se dieron más cruces tensos entre los candidatos: Massa insistió con que Milei "va a arancelar la Universidad, 270 mil pesos por mes le va a salir a cada papá y mamá la idea de este señor", y volvió a preguntarle al libertario por si o por no: "¿Vas a arancelar las universidades? Contale a los argentinos", le pide el actual ministro de Economía a Milei. "No, en el corto plazo no. En el largo plazo quiero que la gente pueda elegir a qué institución quiera asistir", aclaró el candidato de LLA.



Asimismo, Massa le retrucó a Milei invitándolo a hacer juntos el susodicho examen psicotécnico, recordándole sus apariciones por el Frente Renovador entre 2013 y 2015, y lo trató de resentido con el Banco Central ya que el libertario trabajó allí haciendo una pasantía: "Contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía, contale. Porque entiendo que estás enojado con el BCRA porque en algún momento te sentiste rechazado, pero no se trata de eso, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza", lo atizó el candidato de UxP.

Las informaciones indican que Milei hizo una pasantía no rentada en el Banco Central desde el 22/12/1992 al 22/06/1993, contrato que no fue renovado a diferencia de la de otros pasantes debido a un "bajo desempeño".

Sergio Massa: “Estás enojado con el Banco Central y hablas de destruirlo porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado”



https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/AwTqDWYfJV — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

• En el segundo tema, Relaciones de Argentina con el mundo, entraron en escena los dichos de Milei sobre el Papa Francisco, las relaciones comerciales del país que Milei dijo que rompería con Brasil y con China, y sobre la Guerra de Malvinas y Margaret Thatcher: "Nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas, Victoria es hija de un héroe de Malvinas y estamos dispuestos a hacer de todo para que vuelvan a ser argentinas”, asegura Milei. “Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que los kelpers tenían derecho a autodeterminación, le pido a la gente que busque lo que dijiste”, le recuerda Massa. "Thatcher fue una gran líder como Churchill o De Gaulle, tuvo un gran rol durante la caída del Muro de Berlín, pero a vos te molesta que se haya caído el Muro", arremetió Milei, mientras que Massa dijo que “Thatcher es una enemiga de la Argentina”.



En su exposición, Sergio Massa esgrimió: “La Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsionado en pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad, Argentina tiene relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos, además, dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener: la agenda de seguridad alimentaria, que es una oportunidad para la Argentina; la agenda de seguridad energética que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y shale oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la demanda de minerales y dióxidos raros. Tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en la educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales”



Por su parte, Javier Milei dijo lo siguiente: “Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura, aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per cápita nueve veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el estado interferir ni decir con quién tengo que comercializar, el Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo que no hay que comercializar con china o Brasil digo que es falso, no tiene por qué meterse el estado”.

Milei: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes, la señora Thatcher ha sido una de ellas" https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/VLgKAVmfkF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

El cierre de Javier Milei y Sergio Massa en el bloque de "Relaciones Internacionales" del #Debate2023 https://t.co/5N3tfZSacm #DebateTN pic.twitter.com/jwS2dudeIu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023



• El primer tema, Economía, encendió el verdadero debate entre los dos candidatos a presidente. Sergio Massa cuestionó a Milei "por sí o por no" en casi todos los temas en los que el libertario captó la atención de sus votantes: dolarización, venta de órganos, vuelta de las AFJP, la venta de Vaca Muerta, la eliminación del Banco Central, entre otras. Milei afirmó en el debate su idea de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y "terminar con la inflación", mientras que "sobre Vaca Muerta es algo que tiene que resolver la provincia, y no yo": “Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí voy a eliminar el Banco central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”, insistió el libertario.

Massa: "La dolarización que propone Milei la tiene Zimbabue y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia, como planteó Patricia Bullrich" https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/f0rAehtGl1 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

Al mismo tiempo, la cuenta de Sergio Massa compartió las declaraciones en el programa de Eduardo Feinmann que el libertario negó hoy en el debate:

Esto dijiste de los subsidios en el programa de Feinmann. pic.twitter.com/u23Ry3dEHZ — Sergio Massa (@SergioMassa) November 13, 2023



• 21:05 – Minuto de presentación de Javier Milei: "Sé cómo exterminar de una vez por todas con el cáncer de la inflación. Es bueno que tengan conciencia de que es imposible cambiar haciendo las mismas cosas".

• 21:04 – Minuto de presentación de Sergio Massa: "Vengo a plantear un gran cambio: es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consenso".

• 21:03 – Ingresan los candidatos presidenciales Javier Milei (atril izquierdo) y Sergio Massa (atril derecho)





¿Cuáles serán los temas del último debate presidencial 2023?

Los temas son elegidos por la Cámara Nacional Electoral, y “con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos”, de acuerdo a la Ley 27337. Los ejes temáticos durarán 12 minutos cada uno, estarán divididos en dos bloques y serán 6 en total:

· Economía

· Relaciones de Argentina con el mundo

· Educación y Salud

· Producción y Trabajo

· Seguridad y Derechos Humanos

· Convivencia democrática