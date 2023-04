Falleció una beba de 3 meses en la puerta de Casa Rosada

Una dramática situación se vivió esta mañana en la vereda de la Casa Rosada, en la Ciudad de Buenos Aires, que refleja la realidad angustiante de la indigencia en Argentina, a horas de conocerse el aumento en el índice de Pobreza del INDEC a un 39,2% en todo el país. Una beba de solo 3 meses de edad falleció en la misma vereda del icónico e histórico edificio desde donde se definen los destinos de la nación.

Se supo que la pequeña y su familia estaban en situación de calle, y que actualmente vivían en la Plaza de Mayo. Esta mañana, mientras se encontraba acostada en su cochecito, sus padres observaron que la beba no reaccionaba y por eso advirtieron a los policías que custodian la zona. Ellos llamaron al SAME, y una ambulancia arribó a la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Paseo Colón. Allí los médicos constataron que la pequeña había fallecido. Según indicaron, a priori, no se encontraron signos de violencia. En la causa interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N° 10.

Los fríos números marcan un contexto, pero a veces no terminan de reflejar la preocupante realidad de un país, en el que más de 18 millones de personas viven en la pobreza, y en el que los más afectados son los niños: el 54,2% de los menores de 14 años son pobres.