Chaco: entre elecciones y el caso Cecilia Strzyzow

Desde el jueves 2 de junio que no hay ningún registro de Cecilia Strzyzow. A 17 días de su desaparición, un grupo de antropología forense investiga restos oseos, ropa quemada y una valija encontrados en propiedad de la familia piquetera y candidateada a cargos estatales. La principal hipótesis de la Justicia es asesinato. Hay varias personas detenidas. Mientras transcurren las PASO en la provincia de Chaco, toda la población se interroga lo mismo: ¿Qué pasó con Cecilia?

Cecilia Strzyzow es una técnica en informática chaqueña de 28 años que tenía una relación con César Sena: un joven de 19 años que es hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Se conocieron en 2021 a través de una app de citas, pero la relación prosperó y a los meses se casaron en diciembre de 2022.

El hecho se dio sin el consentimiento de ninguno de sus padres, quienes se oponían por la diferencia de edad. Cuatros días después, se divorciaron por este motivo. Según trascendio, Marcela Acuña habría ofrecido recompensa en caso de que suceda. Si bien lo llevaron a cabo, la pareja se siguió juntando y hasta conviviendo .

Lo terrorífico empezó el jueves 1 de junio. Esa fecha, Cecilia le informó a su familia que se iría de viaje a Ushuaia con César para ver un puesto de trabajo que le habría conseguido su "nuera". A través de una videollamada, le contó a su mamá cómo preparaba el bolso y que César le llevaría a su perro para que lo cuide mientras ella no estaba. Yo creí que estaban felices , detalló Gloria (mamá de Celia) a Infobae.

El viernes 2 de junio, Cecilia le escribó a su hermana por WhatsApp durante la madrugada: ¿Estás despierta? Nos estamos yendo pal sur y quería despedirme por si se cae el avión jeje . Tras intercambiar afectuosos mensajes, la conversación quedó ahí. "Gracias. Te amo", sentenció la charla como quien se encuentra nervioso antes de despegar. Esa fue la última vez que Ángela hablaría con su hermana.

Esa misma mañana, a las 9.15, una cámara de seguridad capta a Cecilia ingresando al domicilio de los Sena . Desde entonces, no hay registro de ella.

El sábado 3 de junio, periodistas de la región registraron a César Sena en actos de campaña y distinguieron rasguños que presentaba el muchacho en el cuello. Con el tiempo, Sena las adjudicó a la arte marcial que él practica.

A los días, y a instantes de que el celular de Cecilia perdiera conexión por completo, su pareja le envió un par de mensajes. Deciles que me corriste y contáles con quién estás de verdad. No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa , fue el primero. Y el segundo, una advertencia: Te doy una hora: si no me contestás le cuento todo a tu familia .

Mientras tanto, a Gloria su hija le seguía contestando, pero sólo por mensaje de forma distante. Según le decía, se le había roto la cámara cuando llegó a Ushuaia. Ese mismo 5 de junio donde César envió esos mensajes, terceros se acercaron a la casa de la madre de Cecilia para notificarle que estaba desaparecida.

El martes 6 de junio, la mamá radicó la denuncia y empezó el operativo de búsqueda. 24 horas después, una testigo de identidad reservada se acercó a la justicia para mostrar chats donde Cecilia contaba situaciones de violencia de género que le hizo sufrir su pareja. Asimismo, confirmaron que ella nunca había viajado en ningún transporte público ni había comprado pasajes para efectuar ningún viaje .

A los días, César Sena, Marcela Acuña y un grupo de allegados se acercaron a la fiscalía a declarar. Allí, comentaron que el 2 de junio, Cecilia se había acercado al domicilio de la familia a pedir dinero y se marchó tras discusiones que mantuvo con ellos.

Marcela Acuña:"la más afectada soy yo con lo que le están haciendo a mi hijo...para mí esto es muy político...esto es un ataque que le están haciendo al gobierno...como hace Milei, como hacen los radicales" pic.twitter.com/dki9x0hLtb — Doctor House (@Bobmacoy) June 15, 2023

El viernes 9 de junio, allanaron la casa de los líderes piqueteros: secuestraron casi 6 millones de pesos, armas blancas y municiones. Además, la justicia mandó a detener a César Sena.

Un día después, descubrieron que la última señal que emitió el celular de Cecilia fue en un domicilio rural de Emerenciano Sena. La policía detuvo a los caseros, como así detectaron restos óseos y manchas de sangre. En ese instante, se entregó César.

Con el pasar de los días, la caratula de la causa se modificó a "femicidio" y la familia Sena era la principal sospechosa.

Testigos y gente importante siguió apareciendo durante la causa y a medida que eso iba sucediendo, también iban surgiendo denuncias de "amenazas" a medida que el contexto social de Chaco se caldeaba. A César Sena también le renunció su abogado, quien después a los medios daba indicios de la causa. El acusado envió una carta contando que sentía miedo por su integridad.

Este viernes, las personas más cercanas a Acuña (Gustavo Obregón y Fabiana González) declararon en su indagatoria. Ellos no sólo ampliaron en la teoría de que la asesinaron, sino que también le dieron un rol fundamental a la madre de César en el hecho. Este sábado, especialistas de antropología forense del Poder Judicial no pudieron determinar si los restos óseos encontrados en el campo de los Sena correspondían a Cecilia.

Sobre los peritajes que realizaron este domingo, localizaron una valija y ropa quemada, la cual sospechan que sea de Cecilia. Mientras transcurren las elecciones, Jorge Capitanich (gobernador de Chaco) fue consultado sobre su relación con los dirigentes sociales, a quienes apadrinó en su boda: Quiero transmitir que hicieron muchas manifestaciones en contra del gobierno y que en 2019 fueron con una fórmula propia. Son autónomos e independientes y se manifiestan a través de organizaciones sociales

“Con respecto al tema del padrinazgo de los Sena lo hago con muchas familias porque es un pedido que me hacen y lo hago de forma desinteresada”, concluyó.