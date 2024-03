Milei en el Congreso, en vivo: empezó la asamblea, en minutos habla el presidente

El presidente Javier Milei se prepara para dar su primer discurso en el Congreso Nacional desde las 21 en la apertura de las sesiones ordinarias. Según trascendió, en un horario atípico, el mismo lo realizará desde un atril de madera "imitando" al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La conferencia estará dividida en tres puntos centrales, donde el presidente hablará sobre la herencia recibida y la corrupción del kirchnerismo; lo ejecutado sobre los tres meses de gobierno, y por último anunciará lo que vendrá.

Además, no está estipulado que durante su discurso anuncie nuevas medidas económicas, pero desde su entorno más íntimo aseguraron que "será histórico" y que verán a un "Milei auténtico". Ayer se especulaba que el tono que usará sea de confrontación con los legisladores de cara a los meses más duros.

20:00 - Empezó la asamblea legislativa en el Congreso Nacional

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Virraruel junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dieron inició a la asamblea legislativa, después se procedió al izamiento de la bandera nacional y luego se pasó a un cuarto intermedio a la espera el discurso de Milei.

El presidente, en medio de un operativo de seguridad, primero fue a Casa Rosada a buscar a su hermana Karina y siguió viaje hacia el Congreso, tras pasar gran parte del día en la Quinta de Olivos.

Los gobernadores ausentes en el discurso de Milei

En medio de una tensa relación con los gobernadores por los fondos coparticipables de las provincias, mandatarios Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck anunciaron que no acompañarán a Milei. El que si estará presente en representación de la Patagonia es el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a pesar de haber tenido un fuerte cruce con el presidente en los últimos días.

A esta ola de ausencias se suman los radicales Gustavo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero de Chaco, Alfredo Cornejo de Mendoza, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del fuego, Claudio Vidal de Santa Cruz

Los que si le mostrarán un guiño a Milei y lo acompañarán durante su discurso serán: Carlos Sadi (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones).

19:45 – Martín Llaryora, gobernador de Córdoba: “Espero que Milei llame a la unidad nacional”

"Espero que el presidente dé vuelta la página y pueda llamar a la unidad nacional, que incluso supere a las diferencias políticas para hacer las reformas que la Argentina necesita. Este plan fiscal tan duro claramente va a necesitar otras iniciativas para generar trabajo y producción, porque ya estamos viendo cómo está creciendo el desempleo y cómo se profundiza la recesión y necesitamos estar todos juntos. Hay que dejar atrás los insultos, las peleas y empezar a poner un paquete de iniciativas que lleven a la Argentina adelante.

19:40 – Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe: "Siempre tuvimos buen diálogo con los ministros y secretarios".

"Siempre tuvimos buen diálogo con los ministros y secretarios. Esperamos que esto sea una nueva etapa y un nuevo comienzo entre las provincias y el gobierno federal para que podamos trabajar juntos. La provincia de Santa Fe es una de las que más exporta en el país (24%). Lamentablemente vuelve muy poco a nuestra provincia, con solo ver cómo están las rutas nacionales por falta de inversión, la paralización de la obra pública, el tema del transporte. Lo que aportamos a través del impuesto a los combustibles y del sistema de transporte llegaba poco y ahora no llega más. Le pedimos al Gobierno que mire al interior productivo que así la Argentina va a salir adelante".

19:20 - Lilia Lemoine: “No me imagino un discurso conciliador”

La diputada de La Libertada Avanza, Lilia Lemoine, dijo en medios de comunicación que “no me imagino un discurso conciliador, porque el presidente no es una persona que retroceda en sus dichos”. Parece ser que los diputados del oficialismo, esperan un mensaje muy duro por parte de Milei.

18:30 Milei vs. La Rioja: el presidente ahora le pega a Ricardo Quintela

Milei volvió a usar sus redes sociales para “pegarle” nuevamente a un gobernador. En esta oportunidad se dirigió al mandatario provincial de La Rioja, Ricardo Quintela, y posteó: “Parece que nos vas a privar de una gran lección de teoría monetaria a los argentinos”, y siguió: "Sería de mucha ayuda que argentinos y muchos economistas tomaran nota de que el dinero es deuda del BC para con los individuos. Tema no menor en el caso del deudor insolvente".

Esto sucede, luego de que Quintela, respaldó a su par de Buenos Aires, Axel Kicillof en su reclamo por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Bonaerense, y acusará a Milei de "seguir tomando de rehén al pueblo para vengarse".

.@QuintelaRicardo parece que nos vas a privar de una gran lección de teoría monetaria a los argentinos.

Sería de mucha ayuda que argentinos y muchos economistas tomaran nota de que el dinero es deuda del BC para con los individuos. Tema no menor en el caso del deudor insolvente. https://t.co/n4ay4gXyQt — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2024

18:20 - José Luis Espert: “Los acuerdos y unidades nacionales sirvieron para hundir al pueblo".

El diputado de la Libertad Avanza, fue consultado sobre si Javier Milei apelará a la unidad nacional en su discurso y dijo que "el pueblo es esclavo de la política". Sobre el discurso del presidente manifestó que “más que una apertura de sesiones ordinarias, va a ser un balance de lo que recibió como país y de lo que se va a hacer más adelante”.

Consultado por la posibilidad de un llamado a la unidad nacional, denunció que “los acuerdos y unidades nacionales de las últimas década no han servido para nada si no para hundir más al pueblo argentino”.

18:15 - Guillermo Francos y Santiago Caputo se reunieron con la oposición

Antes del discurso de Milei, el asesor del presidente, Santiago Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos, dialogaran con los opositores dialoguistas para ver si se puede reflotar y rearmar por temas la Ley Ómnibus; entre los que se encontrarían el paquete fiscal, el ajuste a jubilados, la ley petrolera, y la reforma laboral.

18:00 - Nicolás Posse se reunió con los legisladores del oficialismo

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunió esta tarde con alrededor de cuarenta diputados y senadores de La Libertad Avanza. Allí, dialogaron hablaron sobre la agenda parlamentaria futura, prometió más comunicación y se abordó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 “independientemente del resultado".

Figueroa y Weretilneck: los grandes ausentes Patagónicos

En medio de una tensa relación con los gobernadores patagónicos por los fondos coparticipables de las provincias y luego de que se realizará este viernes por la mañana la apertura de sesiones ordinarias en Neuquén y Río Negro, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck anunciaron que no acompañaran a Milei está noche en el Congreso.

Figueroa alegó que el faltazo se debe a qué "por el cambio de horario y porque la sesión se llevará a cabo a la noche, ya tenía programado otros compromisos impostergables".

Por su parte, Weretilneck también dijo que no estará presente porque ya estaba programado su discurso de apertura ante la Legislatura en Viedma, previsto para las 16.

Otro gran ausente: el gobernador de Corrientes no acompañará a Milei

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adelantó que no estará en el discurso de Milei. “Lo mira por televisión”, detallaron en su entorno. “No voy a estar por cuestiones de agenda”, dijo el mandatario al finalizar el acto en la legislatura provincial.