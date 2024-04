CAMMESA pide embargar bienes a provincias por deudas

Tras las subas en los costos de distribución de energía, y en vísperas del Pacto del 25 de Mayo, el Gobierno Nacional abre otro nuevo frente contra los gobernadores e intendentes: CAMMESA comenzó a intimar a las provincias y municipios para que paguen las facturas adeudadas, en donde se pide el embargo cuentas y bienes.

No es llamativo la empresa mayorista estatal intime judicialmente a las compañías de electricidad con pedido incluido de embargo a cuentas o bienes de las firmas deudoras. En esta ocasión, según señaló el portal Clarín, resaltó que Nación ahora pide el embargo de cuentas y bienes correspondientes a las provincias o municipios, según corresponda.

La polémica entre "Nación vs provincias" inició con el caso de Chubut, en donde sobresalió el rol del gobernador Ignacio Torres, y que escaló con la alianza del resto de los mandatarios patagónicos. La semana pasada, CAMMESA pidió el embargo por incumplimiento en los pagos de los municipios de Esquel y Trevelin , que son los garantes de la contratación por medio de la Cooperativa 16 de Octubre, la cual en 2021 firmó un convenio para regularizar su situación.

La situación no se centra sólo en el sur del país y se extiende a casi todo el territorio, en donde ya los gobiernos de Salta y Entre Ríos buscan alternativas no sólo para paliar las nuevas subas, sino también para restructurar su cuadro moroso frente a la empresa nacional. El único punto en donde no se siente la presión de CAMMESA es en Buenos Aires: aunque EDESUR y EDENOR tengan deudas mayores que otras empresas municipales o provinciales, el AMBA por ahora no se toca.

¿Qué ocurre en Neuquén?

En la capital neuquina, la deuda con CAMMESA se "resolvió" en medio de una gran polémica entre los usuarios, en donde el Concejo Deliberante aprobó que se aplique una tasa de modo retroactivo, ya que el aumento por los costos a partir de la pandemia nunca se trasladó a las tarifas (originando la imposibilidad de pagar de forma completa la energía comprada).

El pasado 19 de septiembre, CALF anunció la firma del plan de pagos a largo plazo para saldar la deuda, en donde se contempla "un período de gracia de 180 días y 96 cuotas con un interés del 50 por ciento de la tasa que aplica el mercado". Este acuerdo dejó sin efecto el juicio que llevaba adelante CAMMESA, en donde se disputaba la embargabilidad de los fondos de la cooperativa.

Por otra parte, la subgerente de la Contaduría de CALF, María Alejandra Aversano, indicó a AM 550 que la nueva suba de energía (un aumento del 115% en energía, 2.357% en potencia y 262% en transporte) se traduce en las tarifas en un "120% para las residenciales N1", que son las personas que no tienen subsidio porque no les corresponde o no solicitaron; y un cambio del cuadro tarifario del 600% a "la tarifa general y las medianas y grandes demandas".

Según señaló Aversano, una de las formas de evitar estas subas en un futuro, sería que Neuquén busque el autoabastecimiento energético provincial: "Muchas de las empresas que están en Vaca Muerta generan un gas que se lo venden a CAMMESA y CAMMESA nos vende la energía a nosotros. Esto es como que pagamos dos veces la energía y es nuestro gas". En este sentido, a través de alguna empresa prexistente o a través de un convenio provincial, "tendríamos la posibilidad de no ir al mercado y autoabastecernos con nuestra energía".