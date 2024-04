Impuesto a las Ganancias: podría haber un cobro reatroactivo

Este lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, volvió a referirse a la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, asegurando que el piso será actualizado en $1.200.000 aproximadamente.

Además, Francos aseguró que este capítulo podría ser incluido en la nueva Ley Ómnibus, que el presidente Javier Milei, presentará este miércoles y que está analizando aplicar un retroactivo sobre el último trimestre de 2023, como así también sobre los primeros meses del 2024.

Sobre el nuevo piso del tributo, el ministro manifestó que “creo que empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un impuesto que establece una progresión”.

Sobre la quita de retenciones a empresas y trabajadores en relación de dependencia correspondiente al período fiscal de 2024, el ministro advirtió que “si no se elimina esa cuestión, como es anual, tiene que pagarse a fin de año”. Además, mencionó que este punto lo están discutiendo en el Ejecutivo y que aún no hay acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Hay que recordar que la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias fue eliminada por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, algo que Milei también apoyo cuando era diputado. Al respecto Francos dijo, que “lo que hizo por decreto el Gobierno nacional fue dictar una norma por la que no se hacían las retenciones de la cuarta categoría. Cuando se sanciona la ley se exime de ese impuesto a partir de enero de 2024, quedó el último trimestre de 2023 donde está la obligación de pagar Ganancias aunque no se hizo la retención”.