Bullrich dijo que los quieren sacar con amenazas

“Todos los días intentan sacarnos con amenazas. Les pedimos a todos los jueces de la República que no vayamos para atrás en los mecanismos que estamos llevando adelante en las cárceles”, dijo hoy Patricia Bullrich durante una conferencia de prensa en Rosario.

La ministra de Seguridad de la Nación, hizo referencia a los mensajes que recibió al llegar a la ciudad, donde le aguardaban carteles con inscripciones como "vamos a dejar negra a Rosario y Buenos Aires ", y aseguró que todos los días los narcotraficantes envían señales intimidatorias, a lo que contestó "los vamos a meter a todos presos".

“Hay millones de ciudadanos que caminan nuestras calles que no tienen seguridad y que saben que estamos trabajando para que vivan más seguros. No me parece bueno que yo me proteja más que los ciudadanos”.

Bullrich anunció el envío de una ley al congreso," que haga que todos los miembros de una organización tengan la pena máxima " que haya recibido algún miembro de la organización.

En tanto, la ministra brindó detalles de los operativos donde se detuvo al ex testaferro de Esteban Alvarado y actual Julio Andrés Granthon, ambos detenidos en cárceles federales., calificando como “enormemente importante la operación que se realizó el día de ayer” y afirmó que “se detuvo a otro de los lavadores de activos y operaciones de narcotráfico que a través de compra de bienes y de activos participa de esta red”.

La Policía Federal había informado ayer que se "desmanteló una organización criminal y detuvo a 10 personas, entre ellas a su líder Benegas, tras 12 allanamientos en las ciudades de Rosario y Funes."

Como resultado del operativo " Se incautaron: seis vehículos, cuatro cuatriciclos, una moto de agua, dos semiacoplados, un tractor y un semirremolque, teléfonos celulares, computadoras y notebooks, revólveres calibre 38 Special y calibre 22 de varias marcas, proyectiles, 6 kilos de cocaína, un frasco de ketamina; alrededor de 3 millones de pesos, boletos de compra-venta de inmuebles y vehículos, y un informe de estado de dominio histórico de titularidad, entre otra documentación de interés relevante para la causa."