El Gobierno elevó el nivel de alerta antiterrorista

Después de que la Cámara Federal de Casación confirmara la participación de Irán en el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, calificándolo como un "crimen de lesa humanidad", el Gobierno aumentó el nivel de alerta antiterrorista y reforzó la seguridad en aeropuertos, instituciones religiosas y culturales de la comunidad judía, así como embajadas como la de Israel, Estados Unidos y otras que lo requirieron.

La decisión se tomó luego de una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su secretario Vicente Ventura Barreiro, quienes analizaron la posibilidad de un eventual ataque.

La Cámara Federal de Casación Penal afirmó que los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán.

La sentencia contra el Estado Islámico de Irán que se conoció este jueves por la noche fue dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma. Para el juez, "se seleccionó Argentina" para realizar el atentado porque "era un país que ofrecía vulnerabilidad desde el punto de vista de su seguridad, de su estructura de inteligencia".

OBJETIVO: EVITAR POSIBLES ATENTADOS

Con el objetivo de evitar posibles atentados, Mahiques consideró que se debería realizar una "reestructuración de organismos de inteligencia, la desclasificación y acceso a material, no solo de nuestras ex SIDE sino también de agencias del exterior que todavía están en posibilidad de ser conocidos y dar mayor claridad, no solo a lo que pasó sino a lo que podría pasar".