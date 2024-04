“Los que rodean a Cristina Kirchner terminan haciendo pelotudeces”

Mario Secco, intendente de Ensenada y además presidente del Frente Grande nacional, fue muy crítico contra los dirigentes cercanos a la expresidente Cristina Kirchner, y trató de “demonio” al jefe de Estado, Javier Milei, por considerar que ataca deliberadamente a la provincia de Buenos Aires y a su gobernador, Axel Kicillof.

Durante una entrevista radial realizada este lunes, el dirigente kirchnerista manifestó que “No es bueno que Cristina mande mensajes por Whatsapp a través de otros compañeros que no respetan a algunos, eso te hace calentar. Porque vos sos un luchador que siempre estuviste dando la cara, que tuviste disciplina partidaria, compromiso con tu frente político y que después un cuatro de copas te mande un mensajito... hace calentar a cualquiera”, remarcó.

Durante la entrevista, Secco señaló que “Antes era otra cosa, eso que está pasando hace calentar al resto de los compañeros. El respeto a Cristina lo tenemos todos, el tema es que muchas veces los que rodean a Cristina terminan haciendo pelotudeces”.

Concretamente fue con su crítica lanzada hacia dirigentes de Unión por la Patria, en especial por la falta de compromiso para revertir el resultado de las últimas elecciones. “Más allá de cómo se soluciona esto, que la única que lo puede hacer es Cristina, me parece que nosotros tenemos un gran trabajo en el medio, y es adonde tenemos que estar. A mí me interesa ponerme adelante de la gente que me eligió, adelante de la gente que eligió otra cosa. La dirigencia se tiene que poner en la calle, no se puede especular como otros que especularon en la campaña y son unos pelotudos. Nosotros no somos así, somos los que vamos al frente, nos ponemos adelante y nos hacemos cargo de todas las que nos tenemos que hacer cargo”, agregó.

A pesar de ese análisis, el jefe comunal de Ensenada destacó la figura de la vicepresidente y al mismo tiempo sostuvo la necesidad del partido de contarla como líder, señalando que “Cristina cuando se activa es muy fuerte, es muy potente, es la que todos queremos. La queremos aconsejando, por la experiencia, porque es el cuadro más grande que tiene la Argentina. A veces no se dan las cosas que deseás, pero la vida continúa y nosotros seguimos militando en la calle, que es donde tenemos que dar la cara”, remarcó.