Robaron un banco y sólo se llevaron cheques rechazados

Cuatro ladrones, trepando paredones y utilizando una linga, lograron llegar al primer piso de una sucursal del Banco chino ICBC de Morón. No tuvieron mayores dificultades para hacerlo, detalle que no pasó desapercibido para la policía. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el botín no sólo fue magro, sino que inservible.

El tema es que los delincuentes pudieron moverse libremente por el sector de cajas fuertes, gabinetes y cajones, cuando estaban por llegar al objetivo sonó la alarma y debieron huir.

En la escapada se hicieron de una cierta cantidad de cheques, que sin embargo no les dará ningún rédito, porque la entidad confirmó que se trataba de documentos rechazados por falta de fondos.

Además de la mala fortuna, los cuatro quedaron registrados en las cámaras porque las gorritas y capuchas no alcanzaron a cubrirle los rostros, y sólo uno portaba guantes, por lo que sus huellas dactilares quedaron estampadas en varios lugares.

Los videos del pobre atraco ya están en manos del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N°1 de Morón, responsable del esclarecimiento del caso.