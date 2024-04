La Rioja congela la tarifa de energía eléctrica por decreto

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, dispuso por decreto congelar los aumentos de la tarifa energética para el consumo de la factura de febrero, previendo tomar en cuenta el cuadro tarifario anterior a la suba, dejando de lado lo que había promovidos el Gobierno nacional para ese mes.

El mandatario reelecto de Unión por la Patria, se refirió al tema durante una reunión con las cámaras empresarias y sindicatos provinciales, ocasión en que manifestó su intención de “evitar agravar la situación de la población y sectores económicos”, para agregar que “Le he pedido a Edelar (Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja) que instrumente un mecanismo para poder recalcular el tema de la energía y que cobren no con la nueva tarifa, por lo menos por este mes”, dijo.

A modo de aclaración, indicó a quienes ya abonaron la factura, que la empresa provincial informó en su página web como deberán gestionar la nota de crédito sobre el consumo eléctrico del período ya citado que se reflejará en la próxima facturación con la devolución del importe. Mientras tanto, quienes aún no pagaron el servicio podrán acercarse a las oficinas de Edelar para acceder al beneficio mencionado.

También tuvo críticas hacia el gobierno nacional, al manifestar que “a veces se puede generar bienestar, a veces no, pero lo que no se puede hacer es deliberadamente, intencionadamente, generar el perjuicio a la máxima del pueblo argentino”, para destacar que los beneficios de los que goza un pueblo son “la obligación constitucional que tiene un gobierno”.

La postura de Quintela va en línea con quienes son más críticos con la gestión del Gobierno nacional, e inclusive se relaciona con la postura anterior a la asunción de Javier Milei como presidente, cuando amenazó con renunciar a su cargo si el libertario ganaba en el balotaje presidencial, promesa que luego no cumplió.

Pacto y desafío

En otro tramo de su alocución, el gobernador riojano también señaló que no tiene intenciones de firmar el Pacto de Mayo que se realizará en Córdoba en mayo. “Es una convocatoria a la firma de una imposición del presidente. No estamos de acuerdo. Sería humillante para mí ir ahí. Tiene una actitud provocativa, altanera, te insulta, te agravia públicamente, te descalifica a vos, a tu familia, a tu gente”, sostuvo.

También aprovechó para extender un desafío hacia Milei al indicar: “La investidura me merece el mayor de los respetos, pero él no me merece para nada ningún tipo de respeto, máxime cuando se hace el cocorito e insulta. Me gustaría que alguna vez mano a mano insulte. No puede insultar porque sabe que puede haber reacciones que sabe que esa no va a poder mantener esa impunidad que te da el poder y los medios de decir cualquier barbaridad de cualquiera”, remarcó.