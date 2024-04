Las acciones estatales de YPF podrían pasar a manos inglesas

El bufete de abogados inglés Buford, principal beneficiario del juicio por el que Argentina fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares por la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, pidió que el 51 por ciento del paquete accionario en manos del Estado Argentino pase a su nombre, sabiendo que el país no tiene fondos para hacer frente a esa deuda.

La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite en Estados Unidos, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012.

Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, la jueza Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.

El pedido también contemplaría las acciones que están en manos de las provincias.

A esta instancia se llega porque Argentina no puso una garantía en enero como estaba previsto, y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo, por lo tanto es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones, porque ya se estableció que podían ser utilizadas como garantía. Si el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años.

Los pedidos de reconocimiento de la sentencia comenzaron a llegar en marzo. Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los16.000 millones, y eso desencadenó el pedido de embargo y la actual solicitud de traspaso de acciones.