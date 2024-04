Quieren anular el aumento de sueldo de senadores

A pocas horas de la aprobación en un tratamiento exprés llevado a cabo en el Senado Nacional durante la tarde del jueves, se suceden las opiniones en desacuerdo con el excesivo aumento que se aplicaron los legisladores de la Cámara Alta, donde la crítica involucra a todos los partidos sin distinguir oficialismo de la oposición.

Al parecer, fue la situación que movilizó a Ezequiel Atauche, senador y jefe del bloque de La Libertad Avanza, a presentar un proyecto en breve para retrotraer los aumentos en el Senado, según lo adelantó en una entrevista radial en la que se refirió a las subas de las dietas como “una derrota grande para el oficialismo y los argentinos”.

El legislador, fundamentó su acción durante la sesión del jueves señalando que “Creímos en la buena fe de no levantar la mano, pusimos la cara frente a todos y nos hicimos cargo”, afirmó mientras señalaba que no se puso el tema en la orden del día porque no querían que se trate.

También, hizo una ligera defensa de la actitud de uno de sus pares y compañero de bloque al indicar que Bruno Olivera, uno de los legisladores de su espacio que aceptó el proyecto, explicó que “firmó de apurado” y que admitió que tuvo un “error”. Sin embargo, se atajó diciendo que “no tiene que ver con que los diputados y senadores cobren mal”.

El senador Atauche manifestó que presentará un proyecto de resolución para dar marcha atrás con la aprobación del incremento de los sueldos. “Somos los primeros y los más enojados por los aumentos”, sostuvo y afirmó que el documento ya cuenta con la firma de los miembros de La Libertad Avanza.

Igualmente, dejó en claro que “Los salarios del Congreso no le alcanzan a los senadores. No es que no sea justo, pero no es el momento para aumentarnos el sueldo”, aunque, este jueves por la tarde, el Senado definió un significativo aumento de las dietas, donde pasarían de cobrar $1,9 millones a $6 millones.