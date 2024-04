Bullrich, tras la marcha universitaria: "El protocolo se adapta a la realidad"

Patricia Bullrich habló tras la masiva marcha universitaria que tuvo lugar en todo el país el 23 de abril, y respondió acerca de la aplicación del protocolo antipiquetes. La ministra de Seguridad participa en la cena de la Fundación Libertad en la que expone el presidente Javier Milei, y manifestó que la aplicación del protocolo antipiquetes "se adapta a la realidad" de la situación.

En esa línea, agregó: "El protocolo no es algo fijo. Depende de la cantidad de gente, si está organizada o no, si pueden ser violentos o no. Hay muchos factores que hacen a cómo se organiza el protocolo". Además, aclaró que la circulación de la gente por las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires fue una decisión del gobierno porteño que consensuaron luego: "La ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a su forma de ver, dejó marchar las columnas en las avenidas en las que venían. También, la realidad es que había bastante gente e hizo que cambien los criterios del protocolo", reconoció.

La funcionaria de Milei detalló que dividieron las zonas "para medir la realidad de acuerdo a cómo fuese la concentración", ya que "si era masiva, las posibilidades de no usar la calle iban a ser mínimas o inexistentes, y si era más masiva o tenía algún elemento violento se iba a actuar". A su vez, aprovechó para destacar que "las fuerzas de seguridad estuvieron a lo largo y a lo ancho de toda la marcha por cualquier tipo de disturbio que pudiera haber", pero que "la marcha fue tranquila y no pasó absolutamente nada", destacando que "eso también muestra que la prevención y la presencia de las fuerzas ayudan a que no haya ningún tipo de disturbios como por ejemplo, las roturas de vidrieras", ejemplificó la excandidata a presidenta.

"Espero que el PRO acompañe"

Patricia Bullrich respondió acerca de la asunción de Mauricio Macri en la presidencia del PRO, partido en el que aún forma parte: "Espero que el PRO sea un elemento fundamental en la construcción del cambio que el país está transitando. Está transitando en decisiones muy profundas, muy de fondo, que cambian lo que ha sido la matriz histórica de un país con deuda, con déficit y con inflación. Con menos estado y más privado, hacia ese lugar vamos. Espero que el PRO acompañe como acompañan los intendentes, senadores y diputados".

También aprovechó para tirarle un palito a Larreta y su presencia en la marcha universitaria: "Independientemente de los estudiantes, docentes y demás, la marcha tomó un tinte totalmente opositor. Marchó todo el kirchnerismo, toda la izquierda...un dirigente del PRO no tiene nada que hacer ahí".