Caso Báez Sosa: el papá de uno de los rugbiers condenados rompió el silencio

Después de la confirmación de las penas por parte de la Cámara de Casación en el caso del crimen de Fernando Báez Sosa, Eduardo Benicelli, padre de Matías Benicelli, uno de los condenados a cadena perpetua, decidió romper el silencio y hablar en declaraciones televisivas.

"Me gustaría que se haga justicia, todo el mundo pide justicia, pero esto que se hizo de mandar a un chico de 20 años a que no salga más de la cárcel, no es justicia", expresó Eduardo en la entrevista.

Con firmeza, Eduardo defendió a su hijo: "Mi hijo no mató a Fernando, te aseguro que no. Es lo primero que me dijo la primera vez que lo vi en prisión, y le creo".

Con chomba azul, Matías Benicelli

Indignado, Eduardo compartió su versión de los hechos y señaló que Matías no estuvo involucrado en la agresión a Fernando Báez Sosa: "Miro los videos como los mira todo el mundo y en ningún lado lo veo que esté pegando, está lejos del chico fallecido".

Rememorando la vida de su hijo, Eduardo describió a Matías como un joven trabajador y responsable: "Era un chico que estudiaba a la mañana, salía del colegio y se iba a trabajar conmigo al taller. Amaba el taller y amaba estar en el taller con nosotros".

Con lágrimas en los ojos, Eduardo compartió el doloroso momento en el que se enteró del crimen y visitó a su hijo en la cárcel: "Mirarlo a través de una reja fue horrible. Nunca pensé vivir algo así, nunca pensé estar en una situación como esta".

Por último insistió sobre la inocencia de su hijo en aquella fatídica noche, Eduardo afirmó que su hijo le aseguró: "Papá, yo no lo maté".

Con info de: Telenoche (eltrece).