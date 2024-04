De tal palo...tal astilla: dos abusadores seriales

Franco Agustín Brauton, de 29 años, profesor de música, fue acusado de abusar sexualmente de al menos cuatro jóvenes en la localidad bonaerense de Marcos Paz, entre los años 2018 y 2020.

Su padre, Walter Brauton Steimbach,interceptaba en la calle a sus víctimas, las amenazaba con un arma y las llevaba con su auto a algún descampado. En total, se presentaron a declarar en el juicio contra el contador público nueve personas que dijeron haber sido víctimas de sus abusos. Además de los abusos, en 2013 se fugó de la cárcel después de drogar al policía que lo custodiaba. Fue arrestado en 2018 en Bolivia. Está condenado a 40 años de cárcel.

Su hijo esgrime que desde sus nueve años, no vio nunca más a su padre, por lo que su conducta no se puede comparar ni es copia de las aberraciones que cometía su progenitor. Sin embargo hay muchas similitudes en el modus operandi.

Brauton hijo fue detenido a finales del 2020, acusado de los cuatro abusos, aunque en realidad habría cometido trece, pero los restantes no llegaron a judicializarse.

Uno de los testimonios claves, los aportó un joven que se presentó a declarar para certificar lo que la víctima había señalado : que Brauton la convenció de subir a su auto diciéndole que quien venía caminando detrás de ella la perseguía, y para protegerla se ofreció a llevarla. El relato del muchacho coincidió con el de la víctima.

En todos los casos hubo violencia y sometimiento, en varias de las ocasiones con sus víctimas en estado de ebriedad.

“Acá no solamente hubo violencia sexual, hubo violencia emocional, hubo violencia física. Había una superioridad en cuanto a las edades del perpetrador, había una superioridad física, había un dominio de la cosa, es decir, o lo hacía dentro de su auto con cierre automático de puertas o llevándolas a un lugar en donde no tenían donde ir porque era muy alejado de lo que era el pueblo”, señaló la abogada de una de las mujeres.

Brauton decidió hablar durante la última audiencia del debate después del pedido de pena en su contra. Sin mostrar arrepentimiento, negó cada uno de los abusos y siempre dijo que hubo un supuesto consentimiento de las chicas. Además, se refirió a su padre intentando desligarse.

“Se me ha hecho mucho perjuicio por mi padre, que fue condenado a 40 años por ser acusado de violación. En todo momento quiero dejar en claro eso, yo no supe más nada de él a los 9 años. me han hecho perjuicio por ser hijo de esta persona”.

Su defensora realizó un alegato al menos polémico. Señaló que las acusaciones de violación contra su cliente “eran parte de una moda de hacer denuncias de violencia de género” y “que la única culpa de Brauton era ser un playboy”.

Finalmente, El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Mercedes lo condenó este lunes a 14 años de prisión. La fiscalía había pedido 19, y la querella 22.