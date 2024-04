Video: un colectivero insultó al diputado De Loredo tras no dar quórum

Un video que podría ser de la serie The Office fue filmado esta tarde fuera del Congreso de la Nación, cuando el diputado de la UCR Rodrigo de Loredo salió a hablar con la prensa. Es que luego de decidir –junto con parte del bloque que preside– no bajar al recinto de la Cámara Baja para tratar el financiamiento universitario, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la modificación de la movilidad jubilatoria, el legislador vivió un tragicómico momento mientras esgrimía los motivos del no acompañamiento al debate que quedó a 5 diputados de abrir la sesión.

De Loredo, que ayer no fue muy bien recibido en la multitudinaria marcha universitaria de Córdoba, puso paños fríos a los cuestionamientos y aseguró: "A mí me trata muy bien la gente, muy bien". Segundos después, sucedió la escena que trascendió por un video que se viralizó en redes y que filmó en el lugar una colega con su celular: "Che, da el quórum para el presupuesto, sorete", se oye y se ve gritar a un colectivero desde la mismísima unidad de transporte que esperaba el semáforo en avenida Rivadavia, haciendo eco con su mano apoyada en el rostro.

La calle le recrimina al diputado Rodrigo De Loredo por no haber dado quórum en la sesión y haberse sacado fotos en la marcha por la #UniversidadPublica pic.twitter.com/JZCpOGkmgn — Agustina (@agustinadimola) April 24, 2024

"Después te sacás fotitos", retruca el chofer y resetea el reclamo: "Dale sorete, da quórum para el presupuesto. Después te sacás fotitos, eh", arremete mientras el legislador continuaba su declaración mirando de reojo. Ante la incomodidad, de Loredo no escapó a opinar sobre lo que todos oyeron y lanzó: "Así está la Argentina, es un momento complejo".

Ayer, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados pasó un incómodo momento cuando una decena de personas lo increparon mientras marchaba con la columna de la Juventud Radical. A la postre, tuvo la "suerte" de que Jorge Rial levantó el video en su cuenta de X (ex Twitter), pero el diputado aprovechó la viralización para exponer sus motivos en formato community manager: "Esta sesión especial convocada por el kirchnerismo no podía resolver el tema de fondo, que es el presupuesto educativo, porque para eso necesita reunir dos tercios delos diputados".

Parece que no fue bien recibido @rodrigodeloredo en la marcha en defensa de la universidad y la educación pública de Córdoba pic.twitter.com/U1j6cDjoIe — Agustina uD83EuDE77 (@sosagustina) April 23, 2024

De Loredo se defendió diciendo que resolvieron "como bloque que baje una comitiva" para expresar su opinión, luego que no están de acuerdo con que "politicen una impresionante marcha ciudadana por la educación con estrategias partidarias", pero que "si resolvía el tema, no dudes, estábamos todos ahí". Por último, señaló que seguirán con "una agenda real que produzca verdaderos cambios les guste o no al gobierno y a los kirchneristas".