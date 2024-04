Billeteras virtuales ¿Hasta qué monto AFIP te deja transferir sin declarar?

La AFIP fijó nuevos límites para las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales a partir de mayo de este año. Estas medidas buscan regular el uso creciente de este tipo de plataformas y prevenir posibles irregularidades fiscales.

A partir de ahora, las transacciones que superen los $400.000 estarán sujetas a notificación por parte de las empresas prestadoras de servicios financieros, como Mercado Pago, Ualá, NaranjaX y Personal Pay. La AFIP evaluará la situación fiscal de los contribuyentes involucrados en estas operaciones para determinar la legalidad de los fondos utilizados.

Por otro lado, los saldos que alcancen los $200.000 al finalizar el mes no serán reportados, mientras que los ingresos y egresos que no superen los $120.000 no requerirán declaración.

El uso de billeteras virtuales se volvió cada vez más común para abonar servicios, realizar transferencias y recargar tarjetas. Sin embargo, estas nuevas regulaciones enfatizan la importancia de mantener la transparencia en las operaciones financieras digitales y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.