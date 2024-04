Gastó los ahorros de su mamá en apuestas y quiso suicidarse

Hay un elefante en la habitación del que aún parece difícil o incómodo hablar y acarrea gravísimas consecuencias, y tiene que ver con la convivencia sin alertas claras con los juegos de apuestas online. Influencers, famosos de la vieja era y otros tantos, publicitan distintas aplicaciones de celular y sitios en los que se pueden apostar resultados deportivos (y de cualquier otro evento de relevancia) con bonificaciones para nuevos usuarios que a veces superan los 100 mil pesos: las puertas a la enfermedad de la ludopatía están abiertas de par en par para todas las edades.

En el caso de Franco, un niño de solo 14 años, ingresó en ese peligroso mundo jugando por plata en los recreos de su colegio y terminó gastando miles de dólares que robó a su familia para jugarlo en sitios de apuestas online. Esta problemática, de la que no hay estadísticas que permitan medir la gravedad del impacto en los pibes que hoy se forman con ese mundo a disposición, llevó a este joven a vivir pensando en apostar y en cómo conseguir qué apostar, hasta el punto que intentó quitarse la vida.

Según contó al diario Clarín, el año pasado Franco (nombre ficticio) descubrió por sus propios medios que la enfermedad lo tenía atrapado, pensando en apostar desde que se despertaba hasta que se podía dormir: "Esto es por mi adicción, esto es por mi ludopatía", escribió en una carta luego de tomarse un frasco entero de codeína que adquirió en un mercado ilegal de Telegram.

La madre de Franco definió a la ludopatía como "una enfermedad silenciosa que no deja ningún rastro porque el jugador es altamente manipulador y estratega", y que según su propio hijo su entrada a ese flagelo fue en los recreos porque ahí "se apuesta muchísimo, es plata fácil", decía el niño. En pocos meses, y a través de las apps de apuestas online, el pequeño llegó a vender joyas, anillos y los dólares de sus ahorros y los de su propia madre.

El rápido avance de la ludopatía y la falta de respuestas

La madre de Franco cuenta que su hijo comenzó a poner en juego sumas cada vez más grandes de dinero en el colegio, al punto que apostaba hasta diez veces más de lo que lo hacía en principio. Ya dentro del mundo de los juegos de azar, el niño comenzó a leer manuales de juegos de cartas, seguía a influencers que enseñaban cómo apostar, y hasta intentó convertirse en cajero de los casinos online: "Llegó a un punto en el que ya no era por la plata, sino que era solo para jugar", mencionó su progenitora.

De la misma manera que sucede con otros problemas de adicción, Franco contó a su madre ya en la etapa de recuperación que cuando jugaba se sentía "bien, como si se fueran todos los problemas". En el peor momento de su odisea, el menor estaba permanentemente sobre estimulado por la adrenalina del juego y recibía notificaciones en su teléfono de distintas apps de juego que lo invitaban a seguir apostando: "¿Jugamos una vez más?", "Te enviamos un cupón para que juegues", dicen algunos de los mensajes que las apps envían a sus usuarios.

Muchos de los sitios de apuestas online no tienen licencia y circulan ilegalmente sin autorización de los organismos reguladores del país, y por mucho que las plataformas "bet.ar" sean las habilitadas para hacerlo, la permanente oferta de juegos de azar multiplataforma instala tácitamente una aceptación descontrolada de la sociedad sobre una problemática peligrosa y de difícil solución.

En el caso de Franco, tuvo la suerte de que su madre llegó antes de que ingiriera todas las pastillas que adquirió ilegalmente para suicidarse. El niño, propiamente como un niño, escondió así nomás la carta, las pastillas y se fue al colegio: “Cuando fui a limpiar me encontré con ese frasco que parecía jarabe de tos. Cuando busqué en Internet me enteré que era un opioide muy fuerte. Después entré a su habitación y me encontré con la carta de suicidio. No llegué a leer ni dos renglones que me empecé a desesperar pensando que no había llegado al colegio”, dijo.

Afortunadamente, su madre llegó al colegio de Franco y lo encontró un tanto adormecido por el efecto de algunas de las pastillas que ingirió: "Era una mezcla de sensaciones. Por un lado el alivio de verlo, después la bronca, la sensación de traición, el porqué me mentiste, el '¿quién sos?' No se condecía con lo que yo conocía de mi hijo, con lo que yo eduqué”. Hoy acompaña a su hijo en el tratamiento para recuperarse de su adicción al juego y Franco lleva casi 6 meses sin apostar. Además, tiene en su celular un control parental que notifica a su madre cuando intenta descargar alguna aplicación.

El impacto de las apuestas online en Neuquén

Este mes, y en diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Mitre Patagonia, la especialista en Ciudadanía y Crianza Digital, Lucía Farenboim, habló sobre esta problemática: "Hay un crecimiento exponencial en el uso de apuestas y casinos virtuales por parte de adolescentes que van al secundario. No solamente preocupa que los chicos pierdan mucho dinero, sino también el impacto de esto en su salud mental".