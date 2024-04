¿Hace bombas para Isis, o boludea?

Es menor, tiene 16 años, y mucha curiosidad. Lee, busca, investiga a pesar de su déficit de atención, y su tratamiento neurológico: le gusta la química.

Hace pocas horas, la policía federal casi le tira la puerta abajo en su casa, para realizar un allanamiento. Resulta que su IP fue detectado por el FBI local confabulando con el grupo terrorista ISIS, para quienes, supuestamente ,estaría fabricando bombas, y entonces se dio un alerta roja a la Argentina.

La ministra Patricia Bullrich posteó en su cuenta de la red social X: “Es menor, pero imputable. Consumía contenido yihadista terrorista del ISIS en redes y bajaba instrucciones para armar explosivos y usarlos en actos terroristas ".

De su casa, y otras dos que están en el mismo terreno y viven familiares, les incautaron pinzas, termómetros digitales, balanzas, un equipo de química, cosas que el gobierno consideró compatibles con la fabricación de bombas.

La realidad es que el menor nunca fue detenido, y según dice Laura, su mamá,“me indigna lo que dijo la ministra, mi hijo es muy inocentón. No sale de la casa. Hasta tengo que llevarlo al colegio yo. Si mi hijo fuera terrorista o chorro, yo sería la primera en entregarlo”.

El adolescente "está nervioso, cree que va a ir preso. Hoy, hablando con él, le pregunté si alguna vez pensó en fabricar una bomba para matar al presidente. Me dijo que no. Que él cree en Milei, lo apoya. Cree en sus ideas. Piensa que el presidente también tiene errores. Es un ser humano y no es perfecto" señala la madre.

Respecto al vínculo con páginas relacionadas a Isis, el joven le confeso que " solo miraba noticias con frecuencia pero que no eran paginas oficiales del ISIS, solo eran paginas que se dedicaban a difundir propaganda sobre eso. En ningun momento hizo un pedido para fabricar una bomba."

En cuanto a los elementos incautados, sostuvo que "el equipo se lo compramos porque le interesa la química. Las herramientas son mías porque estudié electricidad y además él va a un colegio técnico y tenia electricidad y electrónica como materias. También secuestraron tres pistolas de silicona que las usaba yo para manualidades ,y mi balanza de cocina, que la uso porque hago pastelería. Había también un reloj sin marca color naranja que es un reloj que debe tener mas de 10 años, que era de mi hijo, también un reloj sin malla ni pila.

Laura sostiene que la policía fue muy amable durante el procedimiento, pero advierte que " no desprestigio el trabajo de la policía ni nada, lo tienen que hacer por protocolo, para asegurarse de si es así o no. Solamente me pareció ridículo, mi hijo no arma bombas. Es un pibe curioso que le gusta leer."

El jovencito asustado todavía no declaró en la causa federal, pero se llevaron su teléfono y computadora, para ser peritados en busca de vínculos con cualquier grupo terrorista.

Una fuente del caso afirma: “Ahora habrá que determinar si efectivamente fabricaba explosivos, si era un lobo solitario a la espera de órdenes, o si era un chico que estaba boludeando”.

Esto último es lo más probable, y el ministerio de Seguridad tendrá que salir a dar explicaciones, sobre todo del posteo de la ministra, a quien probablemente la hayan convencido de que estaban desarticulando una célula terrorista infiltrada en el territorio.