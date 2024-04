No hay plata para Milei en la Feria del Libro

En la inauguración de la 48ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el presidente de la Fundación El Libro (FEL), Alejandro Vaccaro, cuestionó la futura visita de Javier Milei al evento cultural y se quejó de que su gestión no realizó aportes para la concreción del mismo. En su discurso, Vaccaro dijo que “luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural”. En ese tenor, expresó que la presencia del mandatario implicaría un esfuerzo económico que la organización no estaría dispuesta a dar.

En un salón colmado, Vaccaro dio la bienvenida a los presentes a la “gran fiesta del libro, de la cultura y de la democracia” y precisó que en la actualidad la cultura se encontraba “hackeada y atravesada por el intento de desfinanciamiento”; ante este panorama, la Feria se convertiría, según él, en “un faro cultural en el medio de la oscuridad”. Consideró que las medidas económicas del Gobierno arrastraban a la mayoría de la población a “un mundo lejano, muy lejano del paraíso que imaginaba Borges” y que la industria del libro volvía a “cifras sombrías”; vaticinó que el nivel de producción de libros de 2024 sería “paupérrimo”.

Durante su alocución, Vaccaro profundizó en la crítica y sostuvo que "concurrir a la Feria del Libro este año representa un acto de rebeldía y resistencia. Como nunca este espacio cultural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno”. El evento cultural se extenderá hasta el lunes 13 de mayo en la Sociedad Rural, en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Este año la Feria Internacional del Libro no tendrá como principal auspiciante al Estado. El propio Vaccaro contó que "no registra en la memoria de nuestra feria que el Gobierno Nacional haya estado ausente, sin un stand en este evento. La excusa de la participación del Estado implicaba una erogación de 300 millones de pesos, es una flagrante mentira".

“El Presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar en este espacio el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural. Su presencia en la Feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias, que la Fundación El Libro no puede afrontar. Se lo digo con una mano en el corazón: No hay plata”.

Además, sostuvo que hubo una injerencia de Milei en la decisión del auspicio y agregó: “Después de una ardua negociación, en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su esponsoreo de la Feria, dejando trascender que la orden vino de arriba”, sostuvo.Milei escribió numerosos libros y ya estuvo presente en varias ediciones de la Feria del Libro. Sin embargo, su política de ajuste denominada "motosierra" viene generando múltiples conflictos en diversos ámbitos.