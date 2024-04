Así queda la semana por el feriado y los días no laborables

Si bien el calendario oficial de 2024 en Argentina ya fue definido y difundido, surgieron más especulaciones en relación a esta semana –que recién comienza– y está protagonizada por el Día del Trabajador, siendo feriado el miércoles 1 de mayo. Además, comenzó a hablarse de la posibilidad del martes 30 de abril como día no laborable. Asimismo, hay confusión en relación al viernes 3 de mayo, día en el que algunos no tendrán que ir a trabajar. Lo cierto es que Neuquén, simplemente, tendrá su feriado el día miércoles.

Feriado por el Día del Trabajador: miércoles 1 de mayo

Según la ley de nuestro país, el Gobierno tiene la facultad de trasladar hasta tres feriados o días no laborables al año, con el propósito de fomentar el turismo durante los fines de semana largos. En esta ocasión, las autoridades gubernamentales confirmaron y reiteraron que el feriado del 1 de mayo no será trasladado. Es decir, el feriado es este miércoles.

Martes 30 de abril: ¿Día no laborable?

Reiterando la información previamente detallada, conforme al calendario oficial, el martes de 30 de abril será un día normal en cuestiones laborales. Es decir, no se ha designado ningún cambio para esa fecha. Esto implica que actividades académicas y laborales procederán como de costumbre.

Viernes 3 de mayo

El 3 de mayo será día no laborable, pero sólo en la provincia de Corrientes. Pues allí, se conmemora la Cruz de los Milagros, un símbolo venerado en esa zona. Por esa razón, se decretó asueto provincial.

Esta fecha se conmemora todos los años en la provincia de Corrientes y se toma como un día no laborable en el que muchos comercios y oficinas deciden no abrir sus puertas.

Fin de semana largo en 2024

Cabe recordar que el calendario oficial de Argentina ya detalla los feriados definidos con fines turísticos. Desde esta fecha, hasta fin de año, serán: el viernes 21 de junio (puente con el jueves 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano); y el viernes 11 de octubre (puente con el sábado 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Diferencias entre feriado y día no laborable

Los feriados se diferencian de los días no laborables por su carácter oficial y de día festivo que, además, abarcan todos los sectores (públicos y privados) y otorgan el derecho de descanso sin afectaciones salariales. En situaciones donde el trabajo es imprescindible durante estos días, la normativa prevé una compensación que suele ser el triple del salario diario habitual.

En relación a los días no laborables, son una medida oficial diseñada a fomentar el descanso y actividad turística. No obstante, en el sector público se supone que los empleados están obligados a recuperar el tiempo no trabajado en un plazo de 10 días o según lo determine la entidad para la que trabajan. Pero en el sector privado, la adhesión a esta disposición es opcional y queda sujeta al acuerdo entre empleador y trabajador.